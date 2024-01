Suno, une IA générative pour la musique très douée

Partager Facebook

Cette IA générative pour la musique est un peu trop douée… et gratuite. Suno est définitivement un service à tester si vous avez envie de générer des chansons simplement et facilement.

Si vous avez déjà joué avec l’IA générative, vous savez à quel point les résultats peuvent être impressionnants. ChatGPT peut générer des pages et des pages de texte, DALL-E peut créer une magnifique illustration depuis quelques simples mots. Mais peut-être plus impressionnantes encore sont les IA génératrices de musique. Certes, c’est cool de voir ChatGPT rédiger un poème, mais voir un bot créer une chanson avec l’instrumentale et le chant en quelques secondes, voilà qui promet un futur totalement dingue.

Si le marché compte déjà de nombreuses IA génératives pour la musique, Suno impressionne. Ce bot est développé par une équipe de musiciens et d’experts de l’IA de Cambridge, Massachusetts, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils connaissent leur sujet quand on essaie Suno. Certes, vous reconnaîtrez que ce n’est pas une “vraie” chanson, mais le résultat est, il faut l’admettre, extrêmement convaincant.

Les créations durent entre 30 et 60 secondes en général, mais il est possible d’augmenter la durée, et vous ne pouvez pas demander de créer dans le style d’un artiste en particulier, mais vous pouvez laisser parler votre créativité et être très précis dans vos demandes pour voir ce que Suno peut vous proposer.

Vous pouvez utiliser le site de Suno pour générer des chansons gratuitement sans souci. Il faut créer un compte, saisir une description de votre chanson dans la zone dédiée à cet effet avant de cliquer sur Créer. Suno vous offre 50 “crédits” gratuitement par jour. Cela équivaut peu ou prou à cinq requêtes par jour, chacune d’elle générant deux versions différentes d’une chanson, à cinq crédits chacune. Si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez utiliser le “mode personnalisé”, qui vous permet de saisir vos paroles (Suno recommande huit lignes ou deux strophes, pour le meilleur résultat), le style de musique et le titre de votre chanson.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le bouton avec les trois petits points à côté de votre chanson, puis choisir “Continuer à partir de cet extrait”. Là, vous pouvez générer une extension de la chanson en mode personnalisé, puis cliquer sur Continuer pour générer.

Ceci étant dit, si vous êtes fan de Copilot, vous pouvez générer des chansons directement dans le bot IA de Microsoft sans avoir besoin de compte Suno. Ouvrez Copilot dans le navigateur de votre choix, connectez-vous à votre compte Microsoft. De là, cliquez sur le menu des Plugins et assurez-vous que le plugin Suno est bien activé. Ensuite, saisissez votre requête dans le champ texte et envoyez-la. Pendant que Suno génère votre chanson, Copilot renverra des résultats de recherche basés sur votre requête. Avec Copilot, vous avez aussi droit à cinq requêtes à Suno par jour.

Vous pouvez partager vos créations via le bouton dédié, lequel copie simplement le lien dans le presse-papier. Il est aussi possible de télécharger la chanson : sur le site de Suno, cliquez sur le bouton avec les trois petits points à côté de votre chanson, puis choisissez Télécharger l’audio. Dans votre navigateur, vous devriez aussi pouvoir faire un clic droit sur la chanson et “Enregistrer l’audio sous”.

Souvenez-vous cependant : Suno est propriétaire de ce qui est généré via son service, même s’il est possible de télécharger les chansons.