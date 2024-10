Suzuki et Toyota approfondissent leur collaboration dans le domaine des véhicules électrifiés

Partager Facebook

Suzuki Motor Corporation (Suzuki) et Toyota Motor Corporation (Toyota) ont décidé de renforcer leur collaboration à travers la fourniture à Toyota d’un modèle SUV électrique à batterie (BEV) développé par Suzuki. Ce nouveau modèle sera fabriqué par Suzuki Motor Gujarat en Inde à partir du printemps 2025.

Tant Suzuki que Toyota puisent leurs racines à Enshu – dans l’ouest de la préfecture de Shizuoka – et les deux entreprises ont relevé le défi de passer du métier à tisser à l’automobile. Le président de Suzuki (actuellement conseiller principal) Osamu Suzuki et le président de Toyota Akio Toyoda ont commencé à explorer des partenariats commerciaux en 2016. Depuis, les deux entreprises se sont engagées dans une vaste collaboration visant à offrir à toutes et tous liberté de mouvement et plaisir de conduire. Les domaines de collaboration sont variés et comprennent la production et la fourniture mutuelle de véhicules, de même que la diffusion des véhicules électrifiés. Dès lors, le lancement des véhicules issus de cette collaboration s’est étendu au Japon, à l’Inde, à l’Europe, à l’Afrique et au Moyen-Orient.

Ce nouveau développement marque le premier BEV dans le cadre de la relation qu’entretiennent les deux entreprises. Ce modèle sera lancé dans le monde entier, permettant d’offrir également un BEV sur le marché des SUV, qui connaît une croissance remarquable. Avec ce nouvel arrivant, Suzuki et Toyota continueront à promouvoir leurs initiatives respectives en faveur d’une société neutre en carbone. Le nouveau modèle a été conçu exclusivement comme un BEV. SUV agile avec les caractéristiques de conduite d’un BEV, il affiche une grande autonomie et un habitacle confortable. Il est également disponible avec un système quatre roues motrices, offrant une conduite exceptionnelle sur les surfaces accidentées et des performances remarquables.

Ce modèle BEV ainsi que la plateforme sur laquelle il est basé ont été développés conjointement par Suzuki, Toyota et la Daihatsu Motor Corporation en tirant parti des forces de chaque entreprise.

Commentaire du président de Suzuki, Toshihiro Suzuki

«Suzuki fournira son premier BEV à Toyota au niveau mondial. Je suis ravi que la collaboration entre les deux entreprises se soit ainsi approfondie. Tout en continuant à être concurrents, nous approfondirons nos collaborations pour résoudre des enjeux sociaux, notamment l’avènement d’une société neutre en carbone grâce à une approche multiple».

Commentaire du président de Toyota, Koji Sato

«En tirant parti du modèle et de la plateforme BEV que nous avons développés conjointement, nous franchirons une nouvelle étape dans notre collaboration en matière de véhicules électrifiés. Cela nous permettra de proposer à nos clients du monde entier différentes options qui contribuent à une société neutre en carbone. Nous souhaitons apprendre de nos forces respectives, être en concurrence et poursuivre nos efforts conjoints sur la base d’une approche multiple».