Tesla Roadster 2028 : 0 à 96 km/h en 0,81 seconde et des propulseurs pour décoller

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Tesla présente une nouvelle évolution de son Roadster électrique, avec des performances annoncées spectaculaires. Grâce à des propulseurs à air comprimé, la supercar pourrait atteindre 96 km/h en seulement 0,81 seconde et réaliser des manœuvres aériennes inédites.

Neuf ans après sa première présentation, le Tesla Roadster revient sur le devant de la scène avec des ambitions qui semblent défier les lois de la physique automobile. Lors d’une démonstration organisée sur les installations de SpaceX au Texas, Elon Musk aurait dévoilé un prototype capable de réaliser des figures aériennes, de se maintenir à l’envers grâce à un système d’aspiration et d’abattre le 0 à 96 km/h en seulement 0,81 seconde avec l’assistance de propulseurs à air comprimé. Une démonstration spectaculaire, assortie de promesses de performances inédites, mais qui laisse subsister de nombreuses interrogations concernant l’homologation, le prix définitif et la commercialisation annoncée pour 2028.

Tesla Roadster : neuf années d’attente pour une démonstration hors du commun

Présentée initialement en 2017, la deuxième génération du Tesla Roadster devait incarner l’aboutissement du savoir-faire du constructeur américain en matière de performances électriques. Annoncée comme une véritable révolution, cette supercar a pourtant accumulé les reports, les déclarations ambitieuses et les échéances non respectées, au point de devenir l’un des projets les plus attendus, mais aussi les plus controversés, de l’industrie automobile.

Selon le récit de cette nouvelle présentation, Tesla aurait choisi les installations de SpaceX à McGregor, au Texas, pour lever enfin le voile sur une version physique particulièrement évoluée de son futur modèle sportif.

L’événement aurait donné lieu à une démonstration dépassant largement les exercices traditionnels de lancement automobile. Au programme : figures aériennes, passage spectaculaire au-dessus d’une rangée de véhicules Tesla, présence du célèbre mannequin Starman et accélérations chronométrées en direct.

À travers cette mise en scène, Elon Musk chercherait à présenter le Roadster non comme une simple voiture électrique de très hautes performances, mais comme une machine expérimentale empruntant certaines de ses technologies à l’univers aérospatial.

Le résultat annoncé témoigne d’une ambition singulière : repousser les limites de l’accélération, de l’adhérence et même de la relation entre une automobile et la chaussée.

Un design inspiré de l’aviation et des technologies spatiales

Sur le plan esthétique, le nouveau Tesla Roadster adopterait une silhouette particulièrement radicale, caractérisée par des lignes tendues, des surfaces épurées et une carrosserie conçue pour privilégier l’efficacité aérodynamique.

Si certains éléments rappellent le langage stylistique du Cybertruck, Franz von Holzhausen, responsable du design de Tesla, évoquerait plutôt l’influence du Lockheed SR-71 Blackbird, célèbre avion de reconnaissance américain dont la silhouette demeure associée à la vitesse et à l’innovation aéronautique.

Cette inspiration se traduirait par des surfaces affleurantes, une intégration particulièrement discrète des appendices aérodynamiques et des proportions résolument sportives.

Les phares escamotables participeraient à cette recherche de pureté visuelle, tandis qu’un bandeau lumineux traversant toute la largeur de la poupe renforcerait l’identité futuriste du véhicule.

Tesla aurait également développé une finition spécifique baptisée « Ano White », dont l’apparence s’inspirerait des revêtements utilisés dans l’industrie spatiale.

Les surfaces vitrées teintées reprendraient quant à elles les reflets dorés caractéristiques des visières de certaines combinaisons d’astronautes, tandis que plusieurs éléments en titane viendraient souligner le caractère technologique de l’ensemble.

Des jantes ultralégères à rayons fins compléteraient cette architecture, avec l’objectif de réduire les masses tout en préservant la rigidité nécessaire à des sollicitations mécaniques particulièrement importantes.

Un habitacle conçu autour du plaisir de conduire

Alors que Tesla poursuit ses ambitions en matière de conduite autonome, Elon Musk présenterait paradoxalement le Roadster comme l’un des derniers modèles de la marque destinés à être véritablement pilotés par leur propriétaire.

Cette orientation se traduirait par un habitacle volontairement centré sur le conducteur, privilégiant le maintien du corps, la précision des commandes et la réduction du poids.

L’intérieur associerait une sellerie blanche à des éléments en microdaim gris, dans une atmosphère mêlant minimalisme et références à l’aéronautique.

Les sièges, directement intégrés à la structure du châssis, adopteraient une position fixe afin de limiter les mécanismes de réglage et de gagner quelques kilogrammes.

Leur conception renforcerait également le maintien latéral lors des accélérations et des changements de direction particulièrement violents.

La direction, le freinage et l’accélérateur reposeraient sur des commandes entièrement électroniques, supprimant certaines liaisons mécaniques conventionnelles.

Cette architecture pourrait offrir une liberté supplémentaire aux ingénieurs dans le calibrage des réactions du véhicule, tout en introduisant des exigences importantes en matière de redondance et de sécurité.

Pour contenir la masse, Tesla privilégierait également des matériaux particulièrement légers et résistants, notamment la fibre de carbone, le magnésium et le titane.

Une technologie d’aspiration pour maintenir le Roadster à l’envers

L’une des innovations les plus étonnantes attribuées au nouveau Roadster concerne son système d’appui aérodynamique actif.

Contrairement aux voitures sportives traditionnelles, qui utilisent principalement leurs ailerons, leurs diffuseurs et les écoulements d’air pour accroître leur adhérence à mesure que la vitesse augmente, le Roadster ferait appel à un dispositif d’aspiration installé sous sa carrosserie.

Des ventilateurs associés à des jupes d’étanchéité permettraient de créer une dépression entre le soubassement et la chaussée, générant ainsi une force plaquant artificiellement le véhicule au sol.

Tesla évoquerait une capacité d’appui pouvant atteindre l’équivalent de deux fois le poids du véhicule, une valeur particulièrement impressionnante qui demanderait néanmoins à être confirmée par des mesures indépendantes.

L’intérêt d’un tel dispositif résiderait dans sa capacité à produire un appui important même à faible vitesse, contrairement à l’aérodynamique conventionnelle, dont l’efficacité dépend largement de la vitesse de déplacement.

Associée à des éléments aérodynamiques mobiles, cette technologie permettrait théoriquement au Roadster de bénéficier d’une adhérence exceptionnelle dans certaines conditions.

Le constructeur irait même jusqu’à affirmer que l’appui généré serait suffisant pour maintenir la voiture suspendue à l’envers.

Une telle démonstration, si elle est effectivement reproductible dans des conditions contrôlées, constituerait davantage une illustration des capacités du système qu’une fonctionnalité destinée à la conduite quotidienne.

Des propulseurs à air comprimé directement inspirés de SpaceX

Tesla ne se contenterait pas d’améliorer l’adhérence de sa future supercar électrique.

Le prototype présenté intégrerait également un système de propulsion complémentaire utilisant de l’air comprimé, développé dans une logique de rapprochement technologique avec SpaceX.

Deux réservoirs en fibre de carbone, représentant une capacité totale de 600 litres, permettraient de stocker environ 250 kilogrammes d’air comprimé.

Dix buses réparties autour du véhicule seraient commandées par des actionneurs électriques capables de réagir en une fraction de seconde.

Le dispositif aurait pour objectif de produire une poussée supplémentaire lors des accélérations, mais également de contribuer au contrôle de l’assiette du véhicule pendant certaines manœuvres aériennes.

La force de propulsion annoncée dépasserait 80 kilonewtons, une valeur considérable à l’échelle d’une automobile.

Cette architecture s’apparenterait davantage à un système expérimental de contrôle par jets de gaz qu’à une motorisation automobile traditionnelle.

Elle soulèverait néanmoins de nombreuses questions concernant la masse embarquée, le temps de fonctionnement disponible, les contraintes structurelles et les conditions de sécurité nécessaires à son exploitation.

Son intégration à une voiture destinée à circuler sur route ouverte représenterait également un défi réglementaire majeur.

Tesla Roadster : un 0 à 96 km/h annoncé en seulement 0,81 seconde

Au-delà des figures aériennes, Tesla a surtout cherché à marquer les esprits avec une accélération présentée comme exceptionnelle : un passage de 0 à 60 mph, soit environ 96,6 km/h, en seulement 0,81 seconde.

Cette performance aurait été réalisée avec l’assistance des propulseurs à gaz froid, lors d’une démonstration chronométrée sur les installations de SpaceX.

À titre de comparaison, lors de la première présentation du Roadster en 2017, Tesla annonçait déjà un temps de 1,9 seconde pour atteindre cette vitesse. Une valeur qui paraissait alors extraordinaire pour une automobile destinée à la route.

Avec son nouveau dispositif de propulsion, le constructeur prétend désormais franchir une étape supplémentaire, en s’affranchissant partiellement des limites d’adhérence auxquelles se heurtent les véhicules conventionnels.

Une accélération aussi brutale correspondrait à une sollicitation physique considérable pour les occupants, ce qui soulève des interrogations sur la possibilité de reproduire de telles performances dans des conditions d’utilisation normales.

Il convient surtout de rappeler que le chrono de 0,81 seconde provient d’une mesure réalisée par Tesla, sur son propre terrain d’essai, à l’aide d’un prototype spécialement préparé. Il ne constitue donc pas un record homologué ou confirmé par un organisme indépendant.

Trois versions annoncées : Performance, Thrust et Rocket

Tesla envisage de décliner son Roadster en trois configurations distinctes, avec des caractéristiques et des ambitions sensiblement différentes.

Tesla Roadster Performance : la version destinée à la route

Le Roadster Performance constituerait le modèle d’accès à la gamme. Cette version biplace conserverait l’aérodynamique active et le dispositif d’aspiration destiné à renforcer l’adhérence, mais serait dépourvue des propulseurs à air comprimé.

Tesla annonce un 0 à 96 km/h en moins de 1,6 seconde, une valeur qui, si elle était confirmée sur un véhicule de série, placerait déjà cette supercar électrique parmi les automobiles les plus rapides au monde sur cet exercice.

La réservation nécessiterait un versement de 50 000 euros, réparti entre un premier acompte de 5 000 euros et un complément de 45 000 euros à régler dans les dix jours suivants.

Tesla Roadster Thrust : la performance poussée à l’extrême

La déclinaison Thrust s’adresserait à une clientèle recherchant une expérience encore plus radicale, principalement orientée vers une utilisation sur circuit.

Elle conserverait deux places, mais ajouterait des propulseurs à gaz froid à l’arrière du véhicule, afin d’augmenter considérablement sa capacité d’accélération.

Tesla évoque un passage de 0 à 96 km/h en moins de 0,9 seconde.

Cette version ferait l’objet d’une commercialisation limitée, avec un montant de réservation annoncé à 250 000 euros, dont 245 000 euros à verser dans un délai de dix jours après le premier paiement.

Tesla Roadster Rocket : une monoplace capable de décoller

La version Rocket représenterait l’interprétation la plus extrême du projet.

Accessible uniquement sur invitation, elle abandonnerait la configuration biplace au profit d’un habitacle monoplace et intégrerait des propulseurs répartis autour de la carrosserie.

Ces derniers permettraient non seulement d’accélérer, mais également de soulever temporairement le véhicule et de contrôler son orientation dans les airs.

Tesla annonce un 0 à 96 km/h en moins de 0,59 seconde et une vitesse maximale supérieure à 370 km/h.

La marque reconnaît toutefois que cette déclinaison n’est pas homologuée pour circuler sur la voie publique. Les caractéristiques annoncées et la disponibilité des différentes versions devront donc être distinguées de celles d’une automobile de série conventionnelle.

Des réservations à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais aucun prix définitif

L’un des aspects les plus singuliers de cette nouvelle présentation concerne la politique de réservation.

Alors que Tesla n’a toujours pas communiqué les tarifs définitifs de commercialisation, les clients intéressés seraient déjà invités à immobiliser des sommes particulièrement importantes pour obtenir une place dans le carnet de commandes.

Les montants évoqués, compris entre 50 000 et 250 000 euros selon les configurations, correspondent à des réservations et non au prix total des véhicules.

Cette distinction est fondamentale, puisqu’un acheteur potentiel ne connaît pas encore le montant exact qu’il devra débourser pour prendre livraison de son Roadster.

Les conditions de remboursement méritent également une attention particulière, les informations disponibles évoquant une garantie de restitution limitée au premier versement de 5 000 euros.

Cette stratégie rappelle celle adoptée lors de la présentation initiale de 2017, lorsque Tesla sollicitait déjà d’importants acomptes pour un modèle dont la production devait débuter quelques années plus tard.

Près d’une décennie après les premières annonces, le constructeur cherche donc à relancer l’intérêt commercial autour d’une automobile dont plusieurs paramètres essentiels restent encore indéterminés.

Une autonomie de 480 km, loin des promesses initiales de 2017

Le nouveau Tesla Roadster ne se distingue pas uniquement par ses performances spectaculaires. Il marque également une révision sensible de certaines ambitions formulées lors de sa première présentation.

En 2017, Tesla annonçait une autonomie pouvant atteindre environ 1 000 kilomètres, un chiffre particulièrement impressionnant pour une voiture électrique de très hautes performances.

Les dernières informations évoquent désormais une distance supérieure à 480 kilomètres, soit moins de la moitié de l’objectif initial.

Cette évolution pourrait traduire une modification des priorités techniques, le constructeur privilégiant désormais les performances extrêmes, les dispositifs aérodynamiques actifs et les technologies de propulsion expérimentales.

La vitesse maximale annoncée pour la version Rocket, supérieure à 370 km/h, demeure également inférieure aux 400 km/h évoqués lors de la présentation originelle.

La capacité de la batterie, la puissance des moteurs électriques, les possibilités de recharge et la masse définitive du véhicule restent inconnues.

Ces données seront pourtant essentielles pour évaluer la pertinence technique du Roadster face aux supercars électriques concurrentes.

En l’absence de caractéristiques homologuées et de mesures indépendantes, il demeure prématuré de déterminer sa véritable place dans la hiérarchie des automobiles électriques les plus performantes.

Une production annoncée pour 2028 après une décennie de reports

Tesla affirme désormais vouloir lancer la production du Roadster en 2028, soit onze ans après sa première présentation publique.

Ce nouveau calendrier constitue un engagement important pour un programme industriel marqué par de multiples reports successifs.

Initialement attendue autour de 2020, la supercar électrique a progressivement vu ses échéances repoussées, tandis que Tesla concentrait ses ressources sur d’autres priorités industrielles et technologiques.

Le constructeur développe notamment ses activités liées à la conduite autonome, à la robotique et aux systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le Roadster apparaît davantage comme un véhicule emblématique destiné à démontrer les capacités d’innovation du groupe que comme un produit appelé à représenter une part significative de ses volumes de vente.

La présentation organisée au Texas confirme l’existence d’un prototype fonctionnel capable de réaliser certaines manœuvres spectaculaires. Elle ne garantit cependant ni le respect du calendrier industriel ni la disponibilité de l’ensemble des fonctionnalités sur les futurs exemplaires commercialisés.

Homologation et sécurité : les véritables obstacles du Roadster volant

Au-delà de l’exploit technologique, les systèmes de propulsion à air comprimé soulèvent d’importantes questions réglementaires.

Une automobile capable de générer une poussée supplémentaire au moyen de buses orientées, de quitter volontairement la chaussée ou d’effectuer des rotations en vol ne correspond pas aux catégories habituelles de véhicules destinés à la circulation routière.

Les contraintes concernent aussi bien la sécurité des occupants que celle des autres usagers, notamment en cas de déclenchement involontaire, de dysfonctionnement des propulseurs ou de perte de contrôle.

L’intégration de réservoirs d’air comprimé à très haute pression impose également des exigences spécifiques concernant leur résistance, leur protection en cas de collision et leur maintenance.

Les autorités chargées de l’homologation devront par ailleurs examiner les conséquences de ces technologies sur le freinage, la stabilité et les comportements du véhicule dans des situations d’urgence.

Tesla précise déjà que la déclinaison Rocket n’est pas approuvée pour une utilisation sur route ouverte.

La commercialisation des différentes versions pourrait donc varier considérablement selon les marchés et les réglementations nationales.

En Europe, où les exigences d’homologation sont particulièrement structurées, l’intégration de tels dispositifs à un véhicule routier représenterait un défi considérable.

Tesla veut repousser les limites de l’automobile, mais doit encore tenir ses promesses

Avec cette nouvelle présentation du Roadster, Elon Musk démontre une nouvelle fois sa capacité à transformer un lancement automobile en événement technologique spectaculaire.

Entre l’aspiration aérodynamique permettant de maintenir le véhicule à l’envers, les propulseurs à gaz froid capables de provoquer de brèves envolées et l’accélération annoncée en 0,81 seconde, Tesla propose une interprétation particulièrement radicale de la supercar électrique.

Ces démonstrations témoignent d’une recherche technique audacieuse, à la frontière de l’automobile de compétition et de l’ingénierie aérospatiale.

Elles ne doivent toutefois pas masquer les nombreuses incertitudes qui entourent encore le projet.

Les performances présentées nécessitent des validations indépendantes, les tarifs définitifs restent inconnus et plusieurs fonctionnalités paraissent difficilement compatibles avec les réglementations routières actuelles.

Surtout, la production annoncée pour 2028 devra cette fois se concrétiser après près d’une décennie de reports.

Tesla dispose désormais d’un prototype capable de susciter l’étonnement. Il lui reste à franchir une étape nettement moins spectaculaire, mais autrement plus déterminante : transformer cette démonstration technologique en une automobile réellement produite, livrée et utilisable par ses propriétaires.

Car au-delà des loopings, des accélérations fulgurantes et des ambitions aéronautiques, le véritable exploit du nouveau Tesla Roadster sera peut-être simplement de prendre enfin la route.