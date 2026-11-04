« Un bon patron »: une comédie sociale mordante et jouissive

Alexia Cerutti 4 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

En quelques jours seulement, tout semble virer à la catastrophe pour Antoine Blanchet, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances. Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine ; Un contremaître qui met en péril la production, parce que sa femme le trompe ; Une stagiaire irrésistible qui fait tourner les têtes… À la veille de recevoir un prix d’excellence censé honorer son usine, il doit, en urgence, sauver l’entreprise et maintenir le calme dans son petit univers bien organisé. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Après le succès phénoménal de « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu » Philippe de Chauveron nous revient avec une comédie jouissive sur le monde du travail. Dans ce remake du film espagnol « El buen Patron » de Fernando Leon de Aranoa, c’est Didier Bourdon qui reprend avec l’abattage qu’on lui connaît le rôle du PDG interprété par Javier Bardem dans la version espagnole. On se régale de voir Didier Bourdon donner la réplique à Catherine Frot qui joue sa femme. Les personnages secondaires participent à la dynamique comique de cette satire sociale. Sur fond de conflits sociaux, de problèmes de production ou encore de tensions internes, le film enchaîne les situations cocasses et les réparties qui font mouche. Un excellent divertissement porté par une belle brochette d’acteurs! On adore !

Un bon patron

Un film de Philippe de Chauveron

Avec Didier Bourdon, Catherine Frot

Distributeur : Pathé Films

Durée : 87 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 4 novembre 2026

A propos Alexia Cerutti

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