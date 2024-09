Partager Facebook

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

A la fois drôle, cocasse, tendre et touchant, « Un p’tit truc en plus » a rencontré un succès phénoménal au cinéma. Une totale réussite pour l’humoriste et comédien Artus qui passe pour la première fois derrière la caméra. Mêlant une cavale et les vacances estivales de jeunes adultes en situation de handicap mental, cette comédie prône l’acceptation des différences. Dépourvu de sensiblerie mais bourré de sensibilité, le film est maintenant disponible en DVD.

DVD

Un p’tit truc en plus

De Artus

Avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïd

Distributeur : Praesens-Film

Durée: 99 minutes

Format : 16/9

Langues : français