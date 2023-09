Undisputed dévoile son nouveau mode carrière

Partager Facebook

Un nouveau mode carrière sera disponible cet automne sur Undisputed, le futur jeu de boxe actuellement disponible en accès anticipé sur Steam.

Développé par Steel City Interactive (SCI) et publié par PLAION, Undisputed est le premier titre de boxe publié depuis plus de dix ans et a pour objectif d’être l’expérience de boxe la plus authentique qu’il soit.

Le mode carrière, disponible en accès anticipé, permettra aux joueurs de créer leur propre personnage et de choisir le parcours qui les mènera vers la gloire. Ils devront affronter certaines des plus grandes figures de l’histoire de la boxe, telles que Canelo Alvarez, Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Katie Taylor, Sugar Ray Robinson et bien plus encore.

Ce mode continuera d’être développé jusqu’au lancement du jeu et proposera encore davantage de fonctionnalités et de gameplay.

Caractéristiques principales du mode carrière :