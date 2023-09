Une nouvelle carte pour Farming Simulator 22 Premium Edition

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

GIANTS Software annonce Zielonka, nouvelle carte d’Europe Centrale, qui permettra aux fermiers e herbe de cultiver un nouvel empire agricole. En amont de la sortie de l’Edition et l’Extension Premium, l’éditeur et développeur dévoile un nouveau trailer présentant cette nouvelle carte, sur un fond de musique calme et mélodieux.

Le charme de l’agriculture d’Europe Centrale

Zielonka incarne le savoir-faire et le talent des voisins de l’Allemagne et puise son inspiration de pays comme la Pologne ou la République Tchèque. Elle offre non seulement un paysage pittoresque situé autour d’un village isolé et modeste, mais aussi un terrain fertile où faire pousser de nouvelles cultures.

Avec l’addition des carottes, des panais et des betteraves rouges, l’Extension Premium porte à 20 le nombre de culture disponible dans Farming Simulator 22. De nouvelles machines et outils sont également disponibles avec l’extension.

Berceau de l’exportation de légumes et de la fabrication de pianos

Un fabricant renommé de pianos réside à Zielonka ! Les agriculteurs en herbe auront la possibilité d’apporter leur soutien à la fabrication de ces instruments et d’en tirer profit. En lui fournissant des planches de bois, chaque piano construit devient une nouvelle source de revenu.

Concernant les légumes, l’usine de pomme de terre produit des chips, l’usine de conserve des produits alimentaires et l’usine de soupe appelée « Zup, Zup, Zup » se spécialise dans les aliments liquides. Les apprentis agriculteurs peuvent alors augmenter leurs revenus en livrant leurs produits aux usines. Une fois les récoltes effectuées, les usines approvisionnées et les pianos construits, les joueurs pourront également se lancer à la recherche de nouveaux objets à collectionner à Zielonka et ses environs.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation, Xbox Series X|S, PlayStation4 et Xbox One. Le Season Pass de l’Année 2 est disponible et il inclut le pack Oxbo, trois packs supplémentaires et l’extension Premium qui sortira en novembre.