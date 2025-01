Volvo Car Switzerland atteint le chiffre record de 4% de part de marché

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Volvo Car Switzerland a réalisé une excellente année 2024. Malgré des chiffres en baisse sur l’ensemble du marché, l’entreprise a continué à augmenter ses ventes, notamment sur le segment des véhicules 100% électriques. Avec 9653 nouvelles immatriculations, soit une hausse de 23% par rapport à l’année précédente, Volvo Car Switzerland a atteint un record historique de 4% de part de marché.

Pour Volvo en Suisse, l’année 2024 a été entièrement placée sous le signe de la croissance. Sur un total de 9653 nouvelles immatriculations (2023: 7827), 79% (2023: 73%) étaient des véhicules électrifiés. Avec en tout 4129 véhicules 100% électriques immatriculés (2023: 2862), Volvo Car Switzerland renforce sa position de leader dans le domaine de la mobilité électrique. Sur l’ensemble des nouvelles immatriculations, environ 43% (2023: 37%) étaient des modèles 100% électriques (BEV) et environ 36% (2023: 36%) des modèles plug-in hybrides (PHEV). Ainsi, en Suisse, Volvo se classe premier sur le segment PHEV et prend la troisième place en ce qui concerne les véhicules 100% électriques. La Volvo EX30, qui s’est imposée comme le leader incontesté du segment, a été un véritable booster de succès. «Le succès de la Volvo EX30 dépasse nos attentes», déclare Jesus Fernandez de Mesa, Managing Director de Volvo Car Switzerland. «Avec son prix attractif, ses mises à jour Over The Air et son excellent bilan carbone, la EX 30 est un modèle clé de notre stratégie d’électrification. Sa solide position sur le marché montre qu’elle est en phase avec son époque.»

Les modèles plug-in hybrides demeurent importants

Sur un total de 3540 nouvelles immatriculations (2023: 2828) et une augmentation de 25% par rapport à l’année précédente, les modèles plug-in hybrides restent une composante majeure de la gamme. Grâce à leur autonomie en mode électrique pouvant atteindre 90 kilomètres (WLTP), ils sont le choix idéal pour les clientes et clients souhaitant franchir le pas vers la mobilité électrique. «Nos modèles PHEV continuent de contribuer de manière déterminante à notre succès et sont un élément fondamental de notre mutation vers un avenir électrifié», explique Domenico Gaito, Commercial Director de Volvo Car Switzerland. «La nouvelle version de l’iconique Volvo XC90, qui sera présentée au public en même temps que la nouvelle EX90 au début de cette année, est la preuve éclatante qu’en tant que marque, nous voulons continuer à faire avancer la technologie plug-in hybride.

Lancement de la Volvo EX90

En outre, au cours de l’année dernière, a également débuté la production de la nouvelle EX90 dans l’usine de Charleston, aux États-Unis. Les premiers véhicules ont été livrés aux clientes et clients en Suisse fin 2024. La EX90 est le premier modèle de Volvo Cars doté de l’architecture Core Computing et marque le début d’une nouvelle ère de la sécurité. «La Volvo EX90 complète idéalement notre gamme et établit de nouvelles normes en termes de confort, de technologie et de sécurité. Nous sommes fiers de pouvoir proposer ce véhicules à nos clientes et clients», souligne Jesus Fernandez de Mesa.

Remerciements à l’équipe et au réseau de partenaires

«Après une première année passionnante et couronnée de succès à la tête de Volvo Car Switzerland, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe et notre réseau de partenaires», déclare Jesus Fernandez de Mesa. «Ensemble, nous avons réalisé une performance impressionnante et pouvons nous réjouir avec fierté de cette année record.»

Grâce à une stratégie claire, à une gamme solide et au développement continu de la mobilité durable, Volvo Car Switzerland envisage l’avenir avec optimisme. Dans la nouvelle année, nous continuerons de concentrer nos efforts sur notre transformation en constructeur automobile 100% électrique et sur le renforcement de notre position sur le marché suisse.