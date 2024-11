War Robots: Frontiers est jouable pour la première fois sur PlayStation et Xbox

Partager Facebook

Pour la première fois sur consoles, les joueurs pourront découvrir War Robots: Frontiers du 20 novembre au 4 décembre. Ils n’auront pas à attendre très longtemps pour jouer au jeu complet, dont la sortie est prévue pour le début de l’année 2025.

War Robots : Frontiers est un jeu de tir en ligne compétitif dans lequel des équipes de six joueurs s’affrontent dans des combats de mechas. Les joueurs s’affrontent sur le champ de bataille d’un système planétaire récemment découvert. Trois méga corporations s’efforcent de le contrôler dans le cadre d’une guerre où des pilotes mercenaires sont les principaux combattants.

Les joueurs disposent d’un hangar dans lequel ils peuvent stocker cinq machines de guerre destructrices et entièrement personnalisables capables de remplir diverses missions, des robustes défenseurs, aux mechas d’assaut rapide. Les joueurs sont libres de combiner plus de 60 pièces d’équipement, plus de 20 armes, 3 châssis titans et des modules spéciaux qui confèrent des capacités telles que des écrans de fumée, des missiles et bien plus encore. Ils peuvent ainsi créer un mecha qui correspond à leur style de jeu et leur permet de dominer le champ de bataille. Jouer en équipe permet encore plus de possibilités tactiques, et chaque joueur peut faire appel à son arme ultime : un mecha géant de classe Titan.

Le playtest sur consoles propose trois cartes : la raffinerie en proie aux flammes Catalyst, la tour d’usine Fissure et la friche urbaine Spectrum, ainsi que trois modes de jeu : Warp Rush, Team Deathmatch et Last Robot Standing. Le mode Warp Rush permet aux joueurs de capturer des points stratégiques sur la carte, le mode Team Deathmatch n’a plus besoin d’être présenté et le mode Last Robot Standing permet aux joueurs de s’assurer qu’ils éliminent rapidement l’équipe ennemie. Dans tous les modes de jeu, les joueurs doivent gérer intelligemment le déploiement de leurs robots, car ils sont une denrée précieuse et leur réapparition est souvent limitée par le temps ou le nombre. Prendre la meilleure décision en fonction de la mission à accomplir et de l’état d’avancement de l’équipe est la marque d’un excellent pilote.