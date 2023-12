Warface devient Clutch et déploie sa mise à jour de contenu hivernale

Partager Facebook

L’éditeur et développeur MY.GAMES annonce le lancement d’une mise à jour hivernale pour son shooter tactique Warface: Clutch. Cette mise à jour permet également de finaliser le changement de nom annoncé précédemment sur toutes les plateformes. Elle donne par ailleurs le coup d’envoi de la saison Aurore Boréale avec de nouvelles armes, un nouveau Battle Pass entièrement gratuit et du nouveau contenu JcE et JcJ.

Cette saison, le Battle Pass peut être acheté avec de la monnaie du jeu et ne nécessite pas d’achat, ce qui devrait ravir les joueurs qui préfèrent jouer gratuitement. Il s’agit de l’un des changements apportés à la monétisation qui ont été annoncés en même temps que le nouveau nom du jeu. Les joueurs peuvent également remporter des armes sur le thème de l’hiver pour s’assurer que leur arsenal reste d’actualité.

La Fête de l’Hiver débutera le 13 décembre dans Clutch et ajoutera un mode, une carte et un événement limités dans le temps. Les joueurs joueront au Roi de la Colline et tenteront de s’emparer de la couronne du véritable Roi de l’Hiver sur une version enneigée de la carte Trailer Park préférée des joueurs. En jouant sur cette carte et à ce mode, les joueurs recevront des pièces du marché noir qu’ils pourront utiliser pour acheter des armes à durée limitée, des cosmétiques, des amulettes et bien d’autres objets. Les joueurs peuvent également gagner des pièces du marché noir en jouant à des missions JcE spécifiques.

Les missions JcE bénéficient également d’améliorations et offrent désormais des récompenses cumulatives. Terminer la mission dans la difficulté la plus élevée permettra de recevoir également les récompenses de niveau inférieur, ce qui signifie que les joueurs perdront moins de temps à refaire des missions qu’ils ont déjà terminé. De plus, la difficulté de trois missions a été revue et corrigée.

Clutch est disponible sur PC via le MGLauncher, Steam, et l’Epic Games Store ainsi que sur PlayStation 4, Xbox et Switch.