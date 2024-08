Partager Facebook

Warhammer 40,000: Speed Freeks est disponible en accès anticipé pour une durée limitée. En parallèle, l’équipe de développement se prépare pour le lancement complet, prévu plus tard dans l’année, marquant ainsi le début de la Saison 1.

L’accès anticipé comprend :

Deux modes de jeu : Dans Deff Rally, 16 joueurs courent pour capturer des points et les contrôler successivement avant de sprinter jusqu’à la ligne d’arrivée. Kill Konvoy met en scène des équipes courant aux côtés de redoutables Stompas. Elles combattront et bombarderont l’ennemi pour aider leur Stompa à atteindre la ligne d’arrivée en premier.



8 véhicules à maîtriser et à combiner pour garantir la victoire.

6 champs de bataille épiques représentant l’univers immense, hostile et diversifié de Warhammer 40,000.

Chemin de la WAAAGH ! : le système de progression principal qui encourage les joueurs à jouer pour débloquer de nouveaux cosmétiques à chaque saison, ainsi que d’autres objets, tels que de la monnaie et des boosters de Scrap. Un abonnement premium optionnel, le Loot Pass, donnera accès à des objets exclusifs supplémentaires.

Plus de 100 objets de personnalisation : kits de véhicules, peintures, jantes, et bien plus encore…

L’accès anticipé n’est que le début pour Warhammer 40,000 : Speed Freeks ! La Saison 1, la première mise à jour majeure du jeu, sera lancée plus tard cette année et inclura la personnalisation des Orks, permettant de customiser le Pit Boss, mascotte du joueur. De plus, la mise à jour inclura un nouveau véhicule, une nouvelle carte et diverses autres améliorations.

Pour rejoindre l’early access sur Steam, les utilisateurs doivent s’inscrire ou se connecter à un compte Speed Freeks existant, propulsé par PROS, le service en ligne pour les jeux à venir de PLAION, Saber Interactive, Deep Silver, et plus encore.