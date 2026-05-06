PROCHAINEMENT DANS LE XBOX GAME PASS : FORZA HORIZON 6, MIXTAPE, SUBNAUTICA 2 ET BIEN PLUS ENCORE 

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Pour cette première moitié du mois de mai, le Xbox Game Pass invite les joueuses et les joueurs à prendre la route, explorer de nouveaux horizons et raviver leurs souvenirs, avec une sélection de titres très attendus et variés, idéale pour profiter pleinement des ponts de mai.

Les abonnés pourront ainsi s’évader avec Outbound, une aventure contemplative dans un monde ouvert à bord d’un camping-car, plonger dans les profondeurs fascinantes et mystérieuses de Subnautica 2, ou encore s’offrir une parenthèse plus intime avec Mixtape, récit nostalgique, bercé par la bande-son d’une génération et inspiré des films classiques sur le passage à l’âge adulte.

Enfin, les passionnés de course automobile feront rugir les moteurs de plus de 550 véhicules dans Forza Horizon 6, l’épisode le plus ambitieux de la franchise qui les propulsera à travers les paysages époustouflants du Japon, disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès son jour de sortie le 19 mai prochain.

De nouveaux titres, et notamment des jeux développés par des studios européens, arrivent également ce mois-ci sur le Game Pass, sur console, PC, appareils portables et via le cloud : Forza Horizon 6 (Playground Games), Descenders Next (Ragesquid), Outbound (Square Glade Games), Black Jacket (Mi’pu’mi), Call of the Elder Gods (Out of the Blue Games) and Elite Dangerous (Frontier Developments).

Semaine du 4 mai :

Final Fantasy V – 5 mai Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Ben 10 Power Trip – 6 mai Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Console et PC

Descenders Next (Game Preview) – 6 mai Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Jouable sur Cloud, Console et PC

Wheel World – 6 mai Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Wildgate – 6 mai Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Wuchang: Fallen Feathers – 6 mai Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC

Mixtape – 7 mai Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC



Semaine du 11 mai :

Outbound – 11 mai Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Console et PC

Black Jacket – 12 mai Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

Call of the Elder Gods – 12 mai Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

Elite Dangerous – 12 mai Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Premium Jouable sur Cloud et Console

Doom: The Dark Ages – 14 mai Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC

Subnautica 2 – 14 mai Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC



Semaine du 18 mai :

Forza Horizon 6 - 19 mai Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC



Xbox a également annoncé que ICYMI, inKONBINI: One Store. Many Stories est désormais disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Il est jouable sur cloud, console, appareils portables et PC.