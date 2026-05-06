PROCHAINEMENT DANS LE XBOX GAME PASS : FORZA HORIZON 6, MIXTAPE, SUBNAUTICA 2 ET BIEN PLUS ENCORE 

Pour cette première moitié du mois de mai, le Xbox Game Pass invite les joueuses et les joueurs à prendre la route, explorer de nouveaux horizons et raviver leurs souvenirs, avec une sélection de titres très attendus et variés, idéale pour profiter pleinement des ponts de mai.
Les abonnés pourront ainsi s’évader avec Outbound, une aventure contemplative dans un monde ouvert à bord d’un camping-car, plonger dans les profondeurs fascinantes et mystérieuses de Subnautica 2, ou encore s’offrir une parenthèse plus intime avec Mixtape, récit nostalgique, bercé par la bande-son d’une génération et inspiré des films classiques sur le passage à l’âge adulte.
Enfin, les passionnés de course automobile feront rugir les moteurs de plus de 550 véhicules dans Forza Horizon 6, l’épisode le plus ambitieux de la franchise qui les propulsera à travers les paysages époustouflants du Japon, disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès son jour de sortie le 19 mai prochain.
De nouveaux titres, et notamment des jeux développés par des studios européens, arrivent également ce mois-ci sur le Game Pass, sur console, PC, appareils portables et via le cloud : Forza Horizon 6 (Playground Games), Descenders Next (Ragesquid), Outbound (Square Glade Games), Black Jacket (Mi’pu’mi), Call of the Elder Gods (Out of the Blue Games) and Elite Dangerous (Frontier Developments).
Semaine du 4 mai :
- Final Fantasy V – 5 mai
- Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Ben 10 Power Trip – 6 mai
- Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Console et PC
- Descenders Next (Game Preview) – 6 mai
- Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Jouable sur Cloud, Console et PC
- Wheel World – 6 mai
- Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Wildgate – 6 mai
- Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Wuchang: Fallen Feathers – 6 mai
- Xbox Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Mixtape – 7 mai
- Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
Semaine du 11 mai :
- Outbound – 11 mai
- Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Console et PC
- Black Jacket –12 mai
- Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Call of the Elder Gods – 12 mai
- Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Elite Dangerous – 12 mai
- Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Premium
- Jouable sur Cloud et Console
- Doom: The Dark Ages – 14 mai
- Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Subnautica 2 – 14 mai
- Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
Semaine du 18 mai :
- Forza Horizon 6 - 19 mai
- Disponible dès le jour de sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Jouable sur Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
Xbox a également annoncé que ICYMI, inKONBINI: One Store. Many Stories est désormais disponible dans les offres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Il est jouable sur cloud, console, appareils portables et PC.