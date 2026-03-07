Xbox nouvelle génération : Microsoft officialise Project Helix

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Microsoft confirme l’arrivée de sa prochaine console Xbox, baptisée pour l’instant Project Helix, promettant puissance et compatibilité PC.

Alors que l’actualité technologique et vidéoludique se montre parfois morose, une annonce inattendue vient raviver l’enthousiasme des passionnés de jeux vidéo. Au lendemain des Pégases 2026 — cérémonie souvent comparée aux Césars du jeu vidéo — où Clair Obscur: Expédition 33 s’est illustré comme le grand vainqueur, une autre nouvelle majeure a animé la communauté gaming : Microsoft a officiellement évoqué la future génération de sa console Xbox.

Encore dépourvue de nom définitif, cette nouvelle machine porte pour l’instant le nom de code Project Helix, une appellation qui suffit déjà à attiser la curiosité des joueurs du monde entier.

Project Helix : la future Xbox prend forme

Depuis plusieurs années, les spéculations entourant la prochaine console de la marque verte se multipliaient sur Internet. Jusqu’à présent, ces rumeurs restaient toutefois sans confirmation officielle. La situation a changé avec une annonce publiée sur le compte officiel de Xbox sur le réseau social X.

La publication prend la forme d’une courte vidéo d’à peine sept secondes. Si le teaser reste volontairement minimaliste, il suffit néanmoins à confirmer un point essentiel : Project Helix représente bien la prochaine génération de consoles Xbox.

Cette annonce intervient dans un contexte de transition pour la division gaming de Microsoft. Depuis le départ de Phil Spencer, la direction de la marque a été confiée à Asha Sharma, qui semble déterminée à marquer son mandat par une communication forte.

Une console plus puissante et tournée vers le PC

Au-delà de ce bref teaser, quelques éléments ont déjà été évoqués concernant les ambitions technologiques de cette future machine. Selon Asha Sharma, la prochaine console Xbox promettrait des performances particulièrement élevées, dépassant les capacités des générations actuelles.

Autre point stratégique : la compatibilité étendue avec l’écosystème PC. La console devrait être capable de faire fonctionner à la fois les jeux Xbox et certains titres issus de l’environnement informatique, renforçant ainsi la convergence entre console et ordinateur.

Cette orientation confirme la stratégie de Microsoft visant à rapprocher les univers du gaming console et du jeu sur PC, tout en capitalisant sur son infrastructure logicielle.

Un prix potentiellement élevé

Si l’enthousiasme est palpable chez les amateurs de jeux vidéo, certains observateurs s’attendent également à un positionnement tarifaire élevé pour cette nouvelle génération de console. Aucun prix officiel n’a pour l’instant été communiqué par Microsoft.

Les premières indications sur le calendrier pourraient toutefois apparaître prochainement. Selon des informations évoquées par AMD, partenaire technologique historique de la marque, la console pourrait être lancée dès l’année prochaine.

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

Des annonces attendues lors du GDC 2026

La dirigeante de Xbox a également annoncé qu’elle évoquerait plus en détail l’avenir de la plateforme lors du GDC Festival of Gaming, dont l’édition 2026 se tiendra le 11 mars.

Cette conférence consacrée au futur de l’écosystème Xbox pourrait apporter de nouvelles informations sur Project Helix, notamment sur ses caractéristiques techniques, son positionnement stratégique et sa date de sortie.

Une nouvelle étape pour l’écosystème Xbox

Avec l’annonce de Project Helix, Microsoft ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque Xbox. Si les détails restent encore limités, la promesse d’une console plus puissante et davantage connectée au monde du PC suscite déjà l’intérêt de la communauté gaming.

Les prochains mois devraient permettre d’en savoir davantage sur cette machine qui pourrait redéfinir les contours de la prochaine génération de consoles de jeu.