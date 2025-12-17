💾✨ Concours de l’Avent – Gagne un SSD externe Samsung Z7 Shield 1 To ! ✨💾

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour la période de l’Avent, S2PMag et Samsung te proposent un tirage au sort pour tenter de remporter un SSD externe Samsung Z7 Shield (1 To), l’allié idéal pour stocker et transporter tes jeux, tes photos, tes vidéos et tous tes projets.

🔧 À propos du SSD

Pensé pour un usage nomade, le Samsung Z7 Shield 1 To combine rapidité et robustesse :

Transferts ultrarapides pour déplacer de gros fichiers en un clin d’œil,

pour déplacer de gros fichiers en un clin d’œil, Format compact facile à glisser dans un sac,

facile à glisser dans un sac, Coque renforcée conçue pour résister aux aléas du quotidien,

conçue pour résister aux aléas du quotidien, Compatible avec de nombreux appareils (PC, Mac, consoles, etc.) selon les branchements disponibles.

Un accessoire pratique, autant pour les créateurs de contenu que pour les joueurs et les utilisateurs qui veulent une sauvegarde fiable.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours SSD Samsung Z7 Shield »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !

L’équipe S2PMag