Evan Blass ferme evleaks : la fin d’une légende des fuites smartphones

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Après plus de 10 ans, la référence des leaks tech quitte définitivement X.

C’est une figure emblématique de la scène technologique qui tire sa révérence. Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme « evleaks », a annoncé la fermeture de son célèbre compte sur X, mettant ainsi un terme à plus d’une décennie de révélations exclusives autour des smartphones et produits high-tech.

Evan Blass, pionnier des fuites dans l’univers des smartphones

Depuis la fin des années 2000, Evan Blass s’était imposé comme l’une des sources les plus fiables en matière de leaks technologiques. Actif sur X depuis 2012, son compte « evleaks » était devenu incontournable pour découvrir, en avant-première, les caractéristiques et visuels de futurs appareils mobiles.

Malgré les efforts constants des constructeurs pour préserver la confidentialité de leurs produits, ses publications ont régulièrement levé le voile sur des modèles très attendus, contribuant à façonner l’actualité tech bien avant les annonces officielles.

Une décision personnelle après des années d’activité

Dans un message publié ce week-end, le journaliste a expliqué les raisons de ce retrait. Évoquant la nécessité de « prendre des décisions difficiles », il confie vouloir tourner la page d’une activité à la fois passionnante et exigeante, devenue au fil du temps une distraction plus qu’un moteur professionnel.

Approchant de la cinquantaine et confronté à des problématiques de santé, Evan Blass a choisi de réorienter ses priorités personnelles, mettant fin à une aventure qui aura marqué toute une génération d’observateurs du secteur mobile.

Une référence dans les leaks high-tech

Au fil des années, Evan Blass a acquis une réputation solide grâce à la fiabilité de ses informations. Parmi ses révélations marquantes figurent notamment des appareils emblématiques comme la Google Nexus 7 ou le Nokia X. Plus récemment encore, il dévoilait des visuels du Pixel 10a avant son officialisation.

Dans un paysage désormais saturé de comptes spécialisés dans les rumeurs et fuites technologiques, Evan Blass faisait figure de pionnier, reconnu pour la précision et la crédibilité de ses informations.

Une monétisation difficile malgré le succès

Malgré son influence, le modèle économique des leaks s’est toujours révélé complexe. Evan Blass a tenté à plusieurs reprises de rentabiliser son activité, notamment via un site dédié, sans succès durable.

Cette difficulté à transformer la popularité en revenus stables illustre les limites d’un secteur où la gratuité de l’information et la concurrence accrue rendent la monétisation particulièrement délicate.

Une nouvelle page à écrire

Si le compte « evleaks » disparaît, Evan Blass ne quitte pas totalement la scène numérique. Il restera actif sur Instagram, sans toutefois préciser la nature des contenus à venir.

Par ailleurs, le journaliste a également collaboré avec des médias reconnus tels que Engadget et VentureBeat, confirmant son rôle central dans l’écosystème de l’information technologique.

Avec cette annonce, c’est toute une époque des fuites high-tech qui s’achève, laissant derrière elle un héritage durable dans la manière dont l’actualité mobile est suivie et anticipée.