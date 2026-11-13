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Lucia, 17 ans, est amenée par la police dans une unité de soins pédopsychiatriques de l’hôpital public. Ici tous les patients ont entre 15 et 18 ans. Lucia connaît l’endroit, elle y a fait de nombreux séjours. Elle retrouve son amie Eloïse, en hospitalisation longue durée, mais aussi Yasmine, Camilia, Ulysse, André… tous ont des pathologies et des parcours différents. Les médecins les soignent, les écoutent, reçoivent leurs parents, tout en gérant un service en surchauffe. Mais un jour, l’arrivée du mystérieux Enzo menace de tout bouleverser.

Dans ce long-métrage puissant, le réalisateur du « Procès Goldmann » nous plonge en plein cœur d’un service de pédopsychiatrie. A mi-chemin de la fiction et du documentaire, ce drame choral nous fait côtoyer des adolescents en mal de vivre et des soignants débordés. On y suit des entretiens individuels et familiaux ainsi que des séances de groupe. Il y est question de pulsions suicidaires, d’inceste, d’anorexie ou encore de dysphorie de genre. Malou Khebizi a remporté le prix du meilleur espoir lors du dernier Festival de Venise. Un film coup de poing à voir absolument !

15/18

Un film de Cédric Kahn

Avec : Zoé Monpart, Malou Khebizi, Kenji Peyran, Sophie Guillemin, Maria Cavalier-Bazan, Cédric Kahn

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 105 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 12 novembre 2026