Kepler dévoile un premier aperçu du gameplay de son futur titre, Tankrat

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uvrez l’œil, Sleepwalkers ! Dans une toute nouvelle séquence de gameplay de 15 minutes, Alpha Channel et Kepler Interactive ont dévoilé des détails inédits sur TankRat, un jeu d’action en char d’assaut très attendu.

Nouvelle mission, nouvelles mécaniques

Le gameplay s’articule autour de la mission « Ironstrike », un niveau inédit dans TankRat — absent de son prédécesseur, TankHead — qui offre un nouvel aperçu de l’univers du jeu. Whittaker se lance à la recherche de la version originale de lui-même, désormais numérisée : sa « Persona Zero ». Guidé par un simple indice fourni par son mystérieux mentor, Cyril, Whittaker explore les ruines d’une cité voisine, Ironstrike, et découvre les circonstances de la chute de ce qui fut autrefois une grande métropole.

Le jeu propose également une nouvelle mécanique, le « Remote Viewer », qui permet aux joueur·euses de semer le chaos au sein de l’ECA en démantelant les chars adverses. Cette fonctionnalité offre la possibilité de prendre temporairement le contrôle d’unités ennemies et d’utiliser leurs propres armes contre elles, retournant ainsi ces machines contre leurs alliés.

Voici : le Cableworm

La mission Ironstrike s’achève sur l’affrontement contre le boss : le « Cableworm ». Véritable fusion mécanique terrifiante façonnée à partir de l’environnement d’Ironstrike, le Cableworm arrache le métal du sol pour lui donner vie. Alors qu’il sème la terreur à l’aide de son laser à neuf faisceaux, votre char devra faire preuve d’une grande agilité pour esquiver les tirs, ou d’une robustesse suffisante pour en encaisser l’impact, si vous espérez vous en sortir vivant. Tout au long du combat, des « TankRats » plus petits, appelés « Grabbers », tenteront de saturer de radiations votre char.

La voie de Willow

Au cours de son périple, Whittaker croise la route de l’un des nouveaux PNJ de TankRat : une créature glaçante baptisée Willow. Ancienne amie de Cyril et l’une des premières habitantes de Highpoint à avoir transféré sa conscience par « téléprojection », Willow est restée seule au sein de l’ECA bien trop longtemps. Alors que sa santé mentale ne tient plus qu’à un fil, elle révèle à Whittaker des éléments sur son avenir qu’il aurait sans doute préféré ignorer.

Sleepwalkers pourront se déployer sur PlayStation 5 et PC (Steam) le 15 janvier.