Infomaniak et Gruyère Energie développent un projet de data center à Bulle conçu pour limiter son empreinte

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Infomaniak SA (SIX: INFO), fournisseur suisse de services cloud, et Gruyère Energie SA annoncent la mise à l’enquête publique, le 13 novembre, d’un projet de data center à Bulle. Prévue pour 2028, cette infrastructure de nouvelle génération doit répondre à la croissance des besoins numériques tout en valorisant la chaleur produite par ses serveurs dans le réseau de chauffage à distance existant. Sa puissance informatique prévue, 2,5 mégawatts (MW), est le double de celle du précédent data center d’Infomaniak, à Genève. Le projet reste à taille humaine.

Infomaniak et Gruyère Energie SA franchissent une nouvelle étape dans le développement d’infrastructures durables en Gruyère avec la mise à l’enquête publique d’un futur data center à Bulle. Prévue pour 2028, cette installation doit permettre à Infomaniak d’accompagner la croissance de ses activités en respectant ses valeurs éthiques de souveraineté et de durabilité.

Ce data center est le plus grand projet d’infrastructure du groupe Infomaniak. À ce stade, l’entreprise prévoit de le financer par ses propres moyens, grâce aux liquidités générées par son activité, et d’échelonner ses investissements au rythme de la mise en service et de la montée en charge du site. Le projet doit accompagner la croissance de la demande, alors que les facturations de services d’Infomaniak ont progressé de 26,5% au premier semestre 2026.

Prévu pour accueillir 170 baies de serveurs, le data center de Bulle reprend le principe du D4, inauguré à Genève en 2025 et lauréat du Green Business Award 2026. L’impact de ce data center genevois a été documenté par le centre E4S (EPFL, Université de Lausanne, IMD), et Infomaniak en a publié les plans en libre accès sur d4project.org, pour que d’autres puissent reprendre le modèle. À Bulle, Infomaniak va plus loin, avec un refroidissement liquide en circuit fermé pour les serveurs de calcul et d’IA, qui doit rendre la récupération de chaleur plus efficace.

Exploité par Infomaniak et destiné à être alimenté en électricité 100% renouvelable, le data center doit répondre à la demande en cloud souverain et aux besoins en calcul et en stockage créés par l’intelligence artificielle. En concevant ses data centers et ses logiciels en interne, Infomaniak garde le contrôle des technologies, de l’infrastructure et des données qui portent ses services.

Une chaleur valorisée plutôt que perdue

Construit au cœur d’une zone dédiée aux activités industrielles, le data center doit diversifier l’approvisionnement du réseau de chauffage à distance de Gruyère Energie, alimenté à plus de 95% par des énergies renouvelables, tout en répondant aux besoins croissants d’hébergement, de traitement des données et de souveraineté digitale en Suisse.

Grâce à un système innovant de récupération de chaleur, l’énergie produite par les serveurs doit être intégralement valorisée sur le réseau de chauffage à distance, illustrant concrètement la convergence entre transition numérique et transition énergétique. Avec les pompes à chaleur de Gruyère Energie, le site doit permettre de fournir environ 28 GWh de chaleur par an, tout en évitant jusqu’à 7’500 tonnes de CO 2 chaque année par rapport au mazout. La production thermique du réseau de chaleur de Gruyère Energie atteindra 180 GWh à l’horizon 2030.

Cette nouvelle valorisation énergétique ne remplace ni les filières renouvelables existantes ni les autres projets de récupération de chaleur industrielle. Elle vient les compléter. Le bois-énergie local, qui conservera un rôle central dans l’approvisionnement, et le projet de géothermie profonde mené par une filiale de Gruyère Energie sécuriseront les besoins à long terme.

« Ce data center illustre une nouvelle génération d’infrastructure numérique conçue dès l’origine pour limiter son empreinte. Nous parvenons à donner une nouvelle vie à une énergie habituellement perdue. Revalorisée, elle sera très utile pour accompagner le développement de l’agglomération bulloise. Il s’agit d’une illustration concrète de notre vision et de notre engagement pour une transition énergétique régionale et innovante », explique Michel Beaud, Directeur Grands Projets de Gruyère Energie.

À taille humaine, sans prélèvement d’eau ni terre agricole

Le bâtiment occupera environ 1’200 m² au sol, soit à peine un quart d’un terrain de football. Le projet prend place sur une parcelle déjà artificialisée, sans consommation de terres agricoles ni atteinte à des espaces naturels. Aucun arbre ne devra être abattu pour sa réalisation. Située à la convergence des réseaux d’électricité, de chaleur et de fibre optique, la parcelle retenue permet un raccordement direct aux réseaux de chauffage à distance et d’électricité, limitant ainsi les infrastructures supplémentaires nécessaires.

Le refroidissement des serveurs reposera sur des circuits fermés à l’intérieur du bâtiment, sans tour de refroidissement, sans évaporation ni prélèvement d’eau. La toiture doit être partiellement végétalisée, avec une rétention des eaux de pluie.

Une attention particulière est portée à l’intégration du site et au confort du voisinage. Les installations techniques sont conçues pour respecter les exigences acoustiques en vigueur et limiter les nuisances sonores.

« À Bulle, l’objectif est que toute l’électricité consommée par nos serveurs finisse en chaleur valorisée dans le réseau de Gruyère Energie. C’est ce que devrait faire tout data center construit aujourd’hui : récupérer sa chaleur, ne pas prélever d’eau destinée à d’autres usages, et être transparent sur les ressources qu’il consomme », explique Julien Bonnat, Head of Data Center chez Infomaniak.

Un partenariat au service du territoire

Le projet repose sur une complémentarité des compétences entre les deux partenaires. Sous réserve des contrats à finaliser, il est prévu qu’Infomaniak assure la construction et l’exploitation du data center, et que Gruyère Energie mette le terrain à disposition, réalise les installations permettant la récupération et la valorisation de la chaleur et approvisionne le site en électricité 100% renouvelable.

Cette collaboration illustre une vision commune du développement des infrastructures : créer davantage de valeur locale en rapprochant les réseaux numériques et énergétiques au bénéfice du territoire.

Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, le démarrage du chantier est envisagé durant le premier semestre 2027 pour une mise en service prévue en 2028.