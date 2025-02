20 ans de Google Maps: découvrez les sites suisses qui récoltent le plus d’avis

Google Maps est bien plus qu’une simple carte: c’est une communauté qui partage ses connaissances sur le monde. Avec plus de 100 millions de mises à jour quotidiennes, Google veille parallèlement à ce que les gens arrivent à destination rapidement et en toute sécurité. Sur la seule année 2024, des itinéraires couvrant un billion de kilomètres ont été mis à disposition. Au total, plus de 250 pays et régions ont été cartographiés.



Le rôle déterminant des conceptrices et concepteurs suisses dans le développement

En 2006, un an après le lancement de Google Maps, Google a racheté l’entreprise lucernoise de géodonnées Endoxon. Cette étape a marqué le lancement de nombreuses innovations sur Google Maps. Au cours des années suivantes, de nouvelles fonctionnalités innovantes sont constamment venues enrichir l’application.



Google Transit, l’affichage des transports publics sur Google Maps basé sur les données des CFF, a été lancé en 2007. Cette fonctionnalité a été en grande partie développée par le site Google de Zurich et a initialement été proposée en Suisse. Aujourd’hui, Google Transit permet de consulter des informations sur les transports publics presque partout dans le monde.



La navigation à vélo «Bike Directions» a également été développée en premier lieu en Suisse, où elle a été lancée comme projet pilote en 2012. Depuis, les itinéraires cyclables ont gagné en popularité sur Google Maps. Google poursuit donc ses efforts pour rendre la pratique du vélo toujours plus confortable et ainsi promouvoir activement le passage à des moyens de transport durables tels que le vélo.



Sites suisses les plus notés

Outre Google, les utilisatrices et les utilisateurs contribuent également largement au succès de Google Maps. Avec la mise à disposition de données telles que des avis et des photos, ils font quotidiennement augmenter les informations disponibles. Les sites suisses les plus notés dans les catégories restaurants, sites touristiques et musées sont la Zeughauskeller (12 000 évaluations), les chutes du Rhin (75 000 évaluations) et le Lindt Home of Chocolate (17 000 évaluations).



Top 10 des restaurants les plus notés sur Google Maps en Suisse