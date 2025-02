Sony et le cloud, pour une gestion photo simplifiée

Partager Facebook

Sony franchit une nouvelle étape dans l’évolution de ses services pour les photographes en offrant une intégration fluide entre ses appareils photo et des plateformes de stockage et de retouche numérique de référence, telles que Google Drive et Adobe Lightroom. Cette avancée technologique s’inscrit dans une stratégie visant à simplifier et enrichir le flux de travail des professionnels de l’image.

Avec la dernière mise à jour de la plateforme Creators’ Cloud, les utilisateurs d’appareils photo Sony peuvent désormais transférer leurs clichés directement vers le cloud, sans passer par une étape de transfert manuel via un ordinateur. Cette innovation permet un accès quasi instantané aux fichiers image depuis Google Drive pour un stockage sécurisé et un partage aisé, ou depuis Lightroom pour une retouche immédiate. Une fonctionnalité particulièrement prisée des photographes professionnels et des éditeurs d’images travaillant à distance.

Cette nouveauté est disponible pour les modèles de caméras les plus récents de la marque japonaise, notamment les FX3, FX30, Alpha 1, ZV-E10 II et Alpha 9 III. Ces dispositifs haut de gamme intègrent la capacité de transmission d’images via connexion Wi-Fi ou via l’application mobile Sony Creators’ App, disponible sur les plateformes Android, iOS et iPadOS. Ce système garantit une grande liberté d’action pour les utilisateurs qui souhaitent intégrer leurs photos à leur chaîne de production sans interruption ni contraintes logistiques.

Avant leur acheminement vers Google Drive ou Lightroom, les images sont d’abord sauvegardées sur l’infrastructure cloud de Sony, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et de redondance. Cette approche assure une protection optimale des contenus numériques tout en prévenant d’éventuelles pertes de données.

Pour répondre aux besoins diversifiés des photographes, Sony propose plusieurs options de stockage sur sa plateforme Creators’ Cloud. Chaque utilisateur bénéficie d’un espace gratuit de 5 Go, étendu à 25 Go pour les possesseurs de caméras Sony. Pour ceux qui requièrent une capacité supplémentaire, des abonnements premium sont disponibles : 100 Go pour 4,99 dollars par mois (ou 59,88 dollars par an) et 500 Go pour 9,99 dollars par mois (ou 119,88 dollars par an). Cette flexibilité tarifaire permet à chaque utilisateur de choisir la formule la mieux adaptée à ses besoins.

Afin d’optimiser encore davantage l’efficacité des transferts, Sony a introduit une fonction de synchronisation différentielle dans l’application Creators’ App. Celle-ci permet de transmettre uniquement les images nouvellement capturées ou non encore synchronisées, réduisant ainsi la consommation de données et accélérant le processus.

Enfin, cette mise à jour majeure inclut des contrôles avancés, permettant aux photographes d’ajuster les paramètres de leur appareil photo à distance depuis un smartphone ou une tablette connectée. Une fonctionnalité précieuse pour les professionnels en mouvement, désirant une gestion optimale et instantanée de leurs prises de vue.

Par cette innovation, Sony confirme sa volonté de se positionner comme un acteur incontournable de l’écosystème photographique numérique, offrant une expérience utilisateur enrichie et parfaitement adaptée aux exigences du secteur.