Coup d’œil sur le système home cinéma portable HT-AX7 de Sony 

Fraîchement disponible dans nos vertes contrées, le système home cinéma portable HT-AX7 de Sony a fait un petit détour par notre rédaction, le temps pour nous de voir ce qu’il avait dans le ventre.

Pour vos films, vos séries, vos musiques, …

Pensé avant tout pour offrir une immersion sonore surround digne des salles de cinéma à celles et ceux qui visionnent du contenu sur leurs smartphones, tablettes ou PC portables, délaissant le traditionnel téléviseur, ce système home cinéma portable HT-AX7 remplit son cahier des charges avec brio. Au-delà de cette utilité, le HT-AX7 s’emploie aussi à merveille dans le rôle d’une enceinte Bluetooth consacrée à l’écoute de la musique en stéréo.

Un look élégant et des performances remarquables.

Grâce à sa taille compacte (306 mm x 133 mm x 123 mm) et son poids plume (2 kg), ce home cinema portable s’invite partout chez vous, de votre salon à votre chambre à coucher, et même en extérieur, malgré qu’il ne soit pas certifié IP.

Fabriqué avec des plastiques recyclés comme il est d’usage depuis quelques années chez Sony et ressemblant à s’y méprendre à une grosse brique Lego, le HT-AX7 arbore toutefois un design sobre et élégant. La station principale ainsi que les deux petites enceintes satellites surround en forme de galets qui siègent par aimantation sur son socle en plastique, sont recouvertes d’un léger tissu gris souris, résistant et très doux au touchée, conférant au HT-AX7 des airs de produits de luxe.

La station centrale, qui fait office d’enceinte principale ou de barre son et de station de recharge, est équipée de deux enceintes avant optimisées par des haut-parleurs X-Balanced Speaket Unit (diaphragme en forme rectangulaire offrant plus de clarté et de puissance au son) et de deux radiateurs passifs sur les côtés. Les deux enceintes satellites, sont dotées d’une LED qui s’allume, en rouge ou vert lorsqu’elles sont en mode recharge, et sont composées d’une petite enceinte large bande orientée vers le haut sans radiateur passif.

Sur le socle toujours, on trouve aussi les boutons de contrôle en silicone (mise sous tension, Bluetooth, volume, pause, prise d’appel et Sound Field). A l’arrière de l’enceinte se trouve le port USB-C pour recharger votre appareil. Attention, Sony fournit uniquement un câble USB-C sans le chargeur. Étonnant !

Une application indispensable !



Avant de passer à l’usage, un rapide appairage à l’appareil via le Bluetooth 5.1 s’impose, tout comme le téléchargement de l’application Home Entertainment Connect de Sony. L’appli vous donne accès aux réglages avancés comme la gestion du volume, l’application des modes « nuit », qui réduit les basses fréquences, et « dialogue », pour mettre les voix en avant, gérer l’égaliseur ou encore ajuster le niveau sonore des satellites séparément du volume de base. Le HT-AX7 est également multipoint et permet donc à toute la famille d’y accéder aisément.





Un son surround très efficace !



Une fois votre média connecté à l’HT-AX7 et l’application Home Entertainment Connect installée, les festivités peuvent débuter.

Activez le mode « Champ sonore », placez les enceintes satellites autour de vous, sans trop les éloigner non-plus (1 à 2 mètres maximum sans perdre d’efficacité), de sorte que vous vous retrouviez au centre de l’installation pour profiter pleinement de l’effet surround similaire à celui du cinéma.

L’HT-AX7 embarque la technologie 360 Spatial Sound Mapping de Sony qui analyse les caractéristiques de votre pièce puis crée des haut-parleurs fantômes à l’avant, à l’arrière et au-dessus de vous, reproduisant ainsi un son spatial. Quant à l’algorithme upmixeur de Sony, il transforme le son stéréo que proposent bien souvent les films en streaming en un son surround tridimensionnel. Le rendu est bluffant, le découpage surround est excellent, on ressent bien les effets sonores qui viennent de l’avant et de l’arrière, quant à l’enceinte centrale, qui fait finalement office de barre de son, elle offre de l’ampleur aux voix. En général, le son est très homogène du grave à l’aigu malgré un manque de profondeur dans les graves que l’on doit à la compacité du produit. Mais on retrouve régulièrement un son précis, sans trop de distorsion, grâce aussi à l’ampli numérique S-Master HX qui permet d’amplifier les signaux audio numériques sans qu’ils ne soient convertis en signaux analogiques.





Mais encore …



L’HT-AX7 fait aussi assez fort avec son autonomie puisque avec une batterie pleine, un volume à 50 % , elle crachera son dernier souffle entre 27 et 30 heures d’utilisation ! Comptez ensuite 4 heures pour une recharge pleine.



Comme pour les enceintes Bluetooth de Sony, le HT-AX7 est équipé d’un système mains-libres pour vos appels que l’on qualifiera de convenable.

Conclusion



Au final, ce home cinema portable sans fil HT-AX7 se veut un produit astucieux, au look agréable et aux performances remarquables. Simple à l’utilisation, facile à transporter, l’expérience sonore qu’il propose apporte un réel plus à vos streamings et surpasse, à mon sens, l’expérience que peut offrir une écoute avec des casques. L’HT-AX7 s’emploie aussi merveilleusement une enceinte Bluetooth pour votre musique. Vendu actuellement sur la toile au prix de CHF 549.-, l’HT-AX7 propose un bon compromis qualité-prix et pourrait faire des heureux lors des fêtes de fin d’année.

Note : 4,5 / 5