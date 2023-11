Sam Altman de retour comme PDG chez OpenAI

Partager Facebook

Un premier comité de trois personnes, dont un membre original, a été mis en place pour établir un conseil permanent.

Un retour au sommet

Il a été annoncé que Sam Altman, précédemment écarté de son poste chez OpenAI, reprendra ses fonctions de PDG, mettant ainsi fin à une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire de la tech. Selon les sources de the Verge, l’ex-président Greg Brockman, qui avait démissionné vendredi dernier en protestation, reviendra également.

Avec le départ du conseil d’administration original, un nouveau conseil temporaire de trois personnes a été constitué, “afin de réviser et établir une nouvelle structure de gouvernance,” a déclaré la société dans un post sur X. Cette décision doit encore recevoir l’approbation de toutes les parties concernées.

En confirmant la nouvelle sur son propre blog, Altman, désormais rassuré par le soutien de Satya Nadella, PDG de Microsoft, et du nouveau conseil, a fait part de son enthousiasme à l’idée de revenir et de continuer à consolider le partenariat fort entre OpenAI et Microsoft.

Cette nouvelle a été bien accueillie par Microsoft, comme l’a souligné Nadella dans un autre message, déclarant “Cela représente un premier pas essentiel vers une gouvernance plus stable, mieux informée et plus efficace.” Thrive Capital, un autre investisseur majeur d’OpenAI, a également applaudi cette décision, la qualifiant de “meilleur dénouement possible pour la compagnie, ses employés, ceux qui utilisent leurs technologies et le monde en général.”