2B rejoint le casting de Granblue Fantasy Versus: Rising

la Version 1.21 inclut le personnage jouable 2B issue de l’action RPG NieR:Automata. De plus, un indice de réseau (RTT) a été ajouté pour les matchs Classés et Casual en ligne, tandis que l’Océanie a été ajoutée comme serveur sélectionnable. D’autres fonctionnalités ainsi que des corrections de bugs ont également été apportées. Plus de détails sont disponibles dans les notes de patch sur le site officiel de GBVSR.

2B rejoint le casting en tant que personnage jouable

2B est désormais disponible en tant que DLC. Cette addition au casting comprend un avatar de 2B dans le lobby en ligne pouvant être utilisé dans le mode Grand Bruise Legends!, ainsi que des figurines pour le studio.

Un androïde de combat polyvalent déployé en tant que membre de l’escouade d’infanterie automatisée YoRHa. Les membres de YoRHa n’ont pas de nom et ne sont désignés que par leur code. Bien que le règlement leur interdise d’exprimer des émotions, chaque modèle a sa propre personnalité, et 2B est relativement calme et posée.

Prix : 7,99 €

Contenu : Personnage jouable : 2B Avatar premium : 2B Badge : 2B Arme : Contrat et Traité Vertueux La figurine 2B dans le studio et les poses et expressions 1-6 Tenue Uniforme YoRHa pour le jeu mobile Granblue Fantasy (achats sur PlayStation 5 et PlayStation 4 uniquement)



La deuxième série d’avatars premium GBVSR est composée de Pecorine, Kokkoro, Karyl et Sheffy de Princess Connect! Re: Dive qui sont disponibles en tant que DLC payants. Ces avatars premium peuvent également être définis comme partenaires pour conseiller et encourager les joueurs en cours de jeu. L’ensemble comprend également des badges et les armes Royal Equipment: Princess Sword, Retainer’s Windspear et Chaos Grimoire Weapon Cutouts qui peuvent être utilisés dans Grand Bruise!

Prix : 12,99 €

Contenu : Avatar premium (4 types) Badges (4 types) Armes : Royal Equipment: Princess Sword, Retainer’s Windspear, et Chaos Grimoire



GBVSR a été désigné comme l’un des titres principaux de l’Evolution Championship Series 2024 ( Evo 2024 ), un grand tournoi de jeux de combat qui se tiendra à Las Vegas du 19 au 21 juillet 2024, ainsi que de l’EVO Japan 2024 présenté par ROHTO ( EVO Japan 2024 ), qui se tiendra du 27 au 29 avril 2024. Les billets pour assister ou participer au tournoi sont actuellement en vente sur le site officiel de l’événement.

GBVSR est en promotion pour la première fois

GBVSR est en promotion sur Steam pour la première fois depuis sa sortie. En plus de l’Édition Standard, l’Édition Deluxe qui comprend le DLC Deluxe Character Pass 1 et le nouveau personnage jouable 2B est également disponible à un prix réduit. Les joueurs de la version gratuite ou ceux qui n’ont pas encore essayé GBVSR peuvent désormais se lancer et bénéficier du prix le plus bas à ce jour.