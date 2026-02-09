Partager Facebook

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…Après s’être inscrit sur une application, Paul va aller de petit boulot en petit boulot, multiplier les tâches ingrates pour gagner sa croûte. Il va vite découvrir ce qu’est la précarité sociale.

Porté par un Bastien Bouillon au sommet de son art, le film de Valérie Donzelli a été présenté au dernier Festival de Venise où il a emporté le prix du scénario. L’oeuvre décrit le monde de l’ubérisation du monde et le règne de l’hypercapitalisme. On voit comment Paul est obligé de brader ses services, de se plier sans broncher aux exigences élevées des clients et de se donner corps et âme car il est noté par ceux qui l’emploient. Et de bonnes notes s’imposent pour remporter de nouvelles missions. Les scènes de travail s’enchaînent les unes après les autres avec une violence inouïe mais qui ne dit pas son nom. Ainsi Paul doit descendre seul des meubles très lourds quitte à se démonter le dos ou encore doit tondre une pelouse mais sans tondeuse. Il ne lui restera alors plus qu’à s’exécuter avec une cisaille. Une chronique sociale et intime passionnante !

A pied d’oeuvre

Un film de Valérie Donzelli

Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Distributeur : Agora Films

Durée : 92 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 février 2026