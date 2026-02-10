Samsung préparerait un nouveau Galaxy Z Fold au format inédit

Partager Facebook

Un smartphone pliable référencé sous le code SM-F971 vient d’apparaître dans les bases de données officielles, suggérant l’arrivée d’un quatrième Galaxy Z Fold au design inédit.

Le marché des smartphones pliables s’apprête à franchir une nouvelle étape. Alors que Samsung se prépare déjà au lancement très attendu du Galaxy Z TriFold, de nouveaux indices laissent entrevoir l’arrivée d’un quatrième modèle pliable au sein de la gamme Galaxy Z. Un appareil encore mystérieux, mais dont la vocation semble déjà se dessiner : séduire les amateurs de multimédia et les créateurs de contenus connectés.

Un nouveau Galaxy Z Fold repéré dans les bases officielles

C’est le site spécialisé SmartPrix qui a levé le voile sur cette future référence. Un terminal identifié sous le code SM-F971 a récemment fait son apparition dans la base de données IMEI de la GSMA, une étape rarement anodine dans le cycle de développement d’un smartphone. Pour les observateurs avertis, cette inscription constitue un indice solide de l’existence réelle du produit, bien au-delà du simple prototype interne.

Le décryptage du code modèle confirme un pliable haut de gamme

Chez Samsung, la nomenclature des modèles ne doit rien au hasard. Le préfixe SM-F renvoie sans ambiguïté aux appareils pliables, tandis que le chiffre 9 est traditionnellement réservé aux modèles les plus ambitieux de la gamme Z Fold. À titre de comparaison, le futur Galaxy Z Fold 7 porterait la référence SM-F966, tandis que le TriFold récemment évoqué serait identifié comme SM-F968.

Autre élément révélateur : les suffixes du code modèle suggèrent une commercialisation internationale, avec des déclinaisons prévues pour des marchés stratégiques tels que la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, le Canada, mais aussi une distribution mondiale plus large. Un positionnement qui confirme l’importance stratégique de ce nouveau pliable dans la feuille de route de Samsung.

Un format inédit : Samsung miserait sur un pliable plus carré

Au-delà de son existence, ce nouveau Galaxy Z Fold intrigue surtout par son format d’écran inédit. Selon une fuite apparue l’an dernier, Samsung plancherait sur un design dit « wide fold », autrement dit un smartphone pliable sensiblement plus large une fois déployé.

Les premières estimations évoquent :

un écran externe de 5,4 pouces ,

, un écran principal de 7,6 pouces,

des dimensions légèrement inférieures à celles attendues sur le Z Fold 7, mais accompagnées d’un changement majeur : un ratio d’aspect 18:18 une fois ouvert, contre un format plus classique en 21:9 ou 18:9 sur les modèles actuels.

Pourquoi ce choix de ratio pourrait tout changer

Ce basculement vers un format quasi carré n’est pas anodin. Il traduit une réflexion sur les usages réels des smartphones pliables, au-delà du simple effet vitrine technologique.

Les formats allongés favorisent l’immersion vidéo, le visionnage de films et le multitâche horizontal.

favorisent l’immersion vidéo, le visionnage de films et le multitâche horizontal. Le format carré, lui, se prête davantage à la lecture, à la consultation des réseaux sociaux et à l’édition de contenus, sans recadrage ni perte d’affichage.

Pour les créateurs actifs sur Instagram, TikTok ou les plateformes de publication visuelle, ce type d’écran pourrait offrir une ergonomie bien plus naturelle, en phase avec les formats natifs des contenus sociaux.

Samsung veut occuper tous les segments du pliable

Si Samsung n’a encore rien officialisé, l’accumulation de signaux concordants laisse peu de place au doute. Avec ce nouveau Galaxy Z Fold, le constructeur sud-coréen semble vouloir segmenter davantage son offre pliable, en proposant des appareils pensés pour des usages bien distincts : divertissement immersif, productivité avancée, ou création de contenus.

Une stratégie logique pour un marché encore jeune, mais de plus en plus concurrentiel. En multipliant les formats et les approches, Samsung entend consolider sa position de leader incontesté du smartphone pliable, tout en répondant à des attentes de plus en plus spécifiques. Reste désormais à connaître le calendrier officiel et la place exacte de ce modèle dans la future galaxie des Z Fold.