À quelques semaines de sa sortie, MindsEye fait déjà sensation

Situé dans la ville futuriste de Redrock, MindsEye propose une campagne narrative linéaire soigneusement élaborée. Les joueurs incarnent Jacob Diaz, un ancien soldat hanté par des souvenirs fragmentés liés à son mystérieux implant cérébral MindsEye. Au fil de son enquête, il découvre une conspiration mêlant intelligence artificielle hors de contrôle, cupidité des grandes entreprises, dérives militaires et une menace si redoutable qu’elle pourrait mettre en péril la survie même de l’humanité. L’histoire du jeu prend vie grâce à des graphismes de pointe réalisés sur Unreal Engine 5.

Par ailleurs, MindsEye intègre le Game Creation System de Build A Rocket Boy, offrant aux joueurs le pouvoir de donner vie à tout ce qu’ils imaginent, dans MindsEye. Ce système de création, d’une facilité déconcertante, a été qualifié de « fonctionnalité inédite pour les joueurs créatifs ». Il s’agit du même système que Build A Rocket Boy utilise pour produire un flux continu de contenus premium pour leur communauté.

Les joueurs peuvent créer leurs propres expériences en utilisant tous les éléments de MindsEye, et concevoir aussi bien des missions personnalisées que des scénarios entièrement nouveaux dans l’univers vaste et richement détaillé du jeu. Que vous imaginiez une course-poursuite à grande vitesse à travers les rues animées de Redrock ou une mission d’infiltration en périphérie industrielle, le système est conçu pour être intuitif et facile à prendre en main, permettant ainsi à tous les joueurs, quel que soit leur niveau, de donner vie à leur imagination.

Mais l’excitation ne s’arrête pas là. Build A Rocket Boy proposera tous les mois du nouveau contenu premium, grâce à la puissance du système de création de jeux, garantissant que MindsEye soit une expérience vivante et en constante évolution. Le studio publiera régulièrement de nouvelles missions, défis et éléments de jeu. Ces contenus développés par le studio, combinés aux plus belles créations de la communauté, permettront à MindsEye de surprendre et de ravir ses joueurs. Proposé au prix de 59,99 € — un changement face aux tarifs habituels des AAA, généralement entre 70 et 80 € — MindsEye offre un excellent rapport qualité-prix avec son Édition Standard, tandis que l’Édition Deluxe comprend un Pass Premium et du contenu exclusif comme le « Exotic Pack » . Avec son mélange de combats explosifs, de conduite très immersive et son histoire captivante, MindsEye est prêt à devenir le jeu incontournable de 2025.

MindsEye sort le 10 juin 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et sur PC via Steam et l’Epic Games Store et est déjà disponible en précommande (avec une mise à niveau gratuite vers l’Édition Deluxe incluse).