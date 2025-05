Rematch, la simulation de football survitaminée accueil Ter Stegen, Mainoo et Ronaldinho

Partager Facebook

Le coup d’envoi de la toute dernière beta ouverte de Rematch, le très dynamique jeu de football en ligne signé Sloclap, sera donné demain. Le studio parisien en profite pour dévoiler ses premiers partenariats pour le jeu. Parmi les stars du ballon rond à fouler la pelouse dès le 19 juin pour la sortie du jeu figurent Marc Ter Stegen, gardien émérite du FC Barcelone et de l’équipe nationale allemande mais aussi le très jeune international anglais et milieu de terrain évoluant à Manchester United, Kobbie Mainoo. Enfin, la légende brésilienne du football Ronaldo “Ronaldinho” de Assis Moreira complète ce triptyque d’exception entre expérience, grandes promesses et grinta incroyable.

Après avoir réuni plus de 150 000 personnes simultanément sur la beta PC le mois dernier, pour un total de 2,8 millions de matchs joués, Rematch file vers sa date de sortie du 19 juin avec une dernière beta ouverte, qui démarrera le 28 mai à 14 heures et durera 72 heures. La beta est gratuite et ouverte à toutes et tous sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Sloclap profite également de l’occasion pour diffuser une toute nouvelle vidéo coulisses qui annonce la présence du légendaire Ronaldinho en tant qu’ambassadeur du jeu. Ce dernier partage revient sur sa riche et prolifique carrière, livre son sentiment sur le jeu – et spécialement ses animations – et revient sur la ressemblance avec son avatar. Adepte du beau jeu et aussi réputé pour son inimitable grinta que pour son amour du football, il a largement influencé l’équipe. Ses valeurs et sa créativité technique sont parfaitement en phase avec le message de positivité et l’esprit sportif que le jeu entend véhiculer. Le voir s’intéresser à leur travail a été une expérience particulière pour tous les membres du studio.

Jeu en équipe, stratégie et skill sont au cœur du gameplay de Rematch, qui souhaite faire ressortir l’essence même de la pratique du football, depuis la perspective d’un joueur sur le terrain. Le gameplay est un condensé d’action compétitive et de créativité : pas de faute, de hors-jeu ou de VAR, juste des affrontements en 5 contre 5 aux commandes d’un seul et unique joueur. Peu importe le mode de jeu, les affrontements sont intenses, les possibilités tactiques nombreuses et le fun sans cesse renouvelé.

Comme dans la réalité, la précision est la clé pour créer le joga bonito !

Le beta ouverte de cette semaine propose tous les modes de jeu principaux de Rematch : match rapide, 3v3, 4v4, 5v5 et 5v5 Classé, ainsi que la plupart des possibilités en matière de tutoriels, entraînements, personnalisation et cosmétiques. Il sera possible de rejoindre la mêlée à tout moment pendant les 72 heures de beta pour profiter du matchmaking (en classé ou non), mais aussi créer des salons personnalisés pour jouer avec ses amis. Les joueurs professionnels annoncés aujourd’hui ne seront pas disponibles avant la sortie finale du jeu ; de nouvelles légendes du football rejoindront ensuite l’effectif !

Si vous souhaitez faire partie du 5 de départ, n’hésitez pas à précommander le jeu dans ses versions Standard, Pro ou Élite.

Édition Standard (24,99 €)

Assurez votre place dans l’équipe avec le jeu de base, et ne ratez pas le coup d’envoi dès la sortie !

Montrez votre esprit d’équipe avec une casquette « Adopter » exclusive pour les premiers acheteurs, disponible pour toute précommande.

Édition Pro (34,99 €)

Tout le contenu de la Standard Edition PLUS :

72 heures d’accès anticipé : soyez parmi les premiers à fouler la pelouse pour démarrer l’entraînement sous les meilleurs auspices.

Un Captain Pass Upgrade Ticket qui vous permet de passer au niveau supérieur et de débloquer toutes les récompenses du Battle Pass – plus de défis, plus de bonus

Fond et titre Blazon pour une carte de joueur ultime – un design aussi unique que vous l’êtes

L’ensemble de bijoux Blazon et le débardeur Blazon Buckler vous définissent comme un joueur sérieusement acharné.

Édition Élite (44,99 €)