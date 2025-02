A un mois de sa sortie, Assassin’s Creed Shadows fuite!

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le dernier opus de la prestigieuse saga vidéoludique Assassin’s Creed, baptisé Shadows, a récemment été victime d’une fuite d’ampleur considérable, survenant un mois avant sa sortie officielle prévue pour le 20 mars 2025.

Des copies physiques du jeu, vraisemblablement issues de versions de test non finalisées, circulent déjà sur la toile, mettant Ubisoft dans une position délicate. Ces exemplaires seraient basés sur des versions de développement antérieures et ont permis à certains joueurs de divulguer des extraits de gameplay ainsi que des éléments clés de l’intrigue, risquant ainsi d’altérer l’expérience des fans les plus impatients.

Face à cette situation, l’éditeur français s’efforce d’endiguer la propagation des contenus protégés par le droit d’auteur en multipliant les suppressions de vidéos et publications incriminées. Néanmoins, le préjudice est déjà notable. Selon plusieurs rapports, des exemplaires du jeu auraient été mis en vente sur des plateformes telles que Facebook Marketplace, bien que l’origine exacte de ces copies demeure énigmatique. Les versions diffusées semblent reposer sur une build obsolète, nécessitant une mise à jour de lancement pour atteindre leur plein potentiel. Si les équipes de développement ont très certainement peaufiné le jeu depuis, ces fuites offrent une vision incomplète et non représentative du produit final.

Les joueurs ayant mis la main sur ces copies anticipées ont désormais la possibilité d’explorer l’intégralité du jeu et d’en révéler les mécaniques, les quêtes et les rebondissements narratifs. Avec une durée de vie estimée à une cinquantaine d’heures, Assassin’s Creed Shadows pourrait voir ses moments forts dévoilés avant même sa commercialisation. Ubisoft met donc en garde la communauté contre la prolifération des spoilers sur les réseaux sociaux, forums et sections de commentaires, zones devenues à haut risque pour ceux souhaitant préserver l’effet de surprise. Bien que l’intrigue ne constitue pas toujours l’élément central des jeux Assassin’s Creed, ces fuites pourraient bien révéler des retournements inattendus ainsi que des détails inédits sur les protagonistes Naoe et Yasuke.

En outre, l’éditeur exhorte les joueurs à la vigilance face aux tentatives d’arnaques. Profitant de l’engouement suscité par cette sortie très attendue, des revendeurs peu scrupuleux pourraient proposer des copies illégales à des tarifs exorbitants, sans garantie de livraison. Ubisoft recommande ainsi aux passionnés de patienter jusqu’à la sortie officielle et de privilégier des points de vente agréés afin d’éviter toute déconvenue.

Cet incident intervient dans un contexte déjà complexe pour Ubisoft. Après plusieurs reports et controverses entourant Shadows, le studio joue gros avec ce nouvel opus, qui doit impérativement séduire le public et rassurer les investisseurs. Son prédécesseur, Assassin’s Creed Mirage, avait en effet reçu un accueil mitigé, augmentant la pression sur Shadows, annoncé comme un retour aux sources avec son cadre japonais et ses mécaniques inspirées du monde des shinobis.

Malgré ces turbulences, Assassin’s Creed Shadows demeure l’un des titres les plus attendus de 2025. Les amateurs de la franchise peuvent espérer que les correctifs déployés dès le premier jour viendront rectifier les éventuelles failles observées dans ces versions divulguées prématurément. En attendant, Ubisoft s’emploie à limiter l’impact de ces fuites et à orchestrer une campagne de lancement à la hauteur des attentes.