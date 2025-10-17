À vos agendas Sega annonce un showcase spécial pour le 25ᵉ anniversaire de Total War et un nouveau pack de contenu

le pack de contenu Tides of Torment pour Total War: WARHAMMER III est prévue le 4 décembre prochain.

Cette sortie coïncide avec le point d’orgue des célébrations du 25ème anniversaire de Total War : le même jour, vous êtes cordialement invité à nous rejoindre pour un showcase spécial où sera révélé le futur de la licence.

TIDES OF TORMENT PLONGE DANS WARHAMMER III :

Tides of Torment ajoute trois Seigneurs Légendaires à Total War: WARHAMMER III qui déclenchent la puissance maritime, le massacre serpentine et l’ambition occulte sur la campagne Immortal Empires. Représentant les Hauts Elfes, Slaanesh et Norsca, chacun de ces Seigneurs offre son lot de redoutables unités de combat, de mécaniques de campagne inédites et de contenu narratif passionnant.

TOTAL WAR OUVRE SON PROCHAIN CHAPITRE :

Total War en révélera davantage sur son avenir le 4 décembre prochain, à l’occasion d’un événement spécial célébrant son 25ème anniversaire. Une vidéo de présentation spéciale dévoilera les futurs projets historiques et fantasy en développement, en plus de commentaires des différentes équipes qui façonnent le futur de Total War. Plus de détails sur l’heure et le lieu de l’événement seront livrés le 1er décembre prochain.

DU CONTENU GRATUIT POUR TOUS LES FANS DE WARHAMMER III :

Le Seigneur Légendaire Masque de Slaanesh sera disponible gratuitement dans le cadre du patch 7.0, offrant une toute nouvelle expérience de campagne pour les forces de Slaanesh. En plus de cette arrivée remarquée, les Hauts Elfes, Slaanesh et Norsca profiteront d’une mise à jour des races legacy permettant de revivre les campagnes passées tout en profitant de nombreuses améliorations de gameplay.