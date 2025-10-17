Project Motor Racing confirme sa présence au Sim Racing Expo de Dortmund avec des nouveautés majeures

GIANTS Software dévoilera pour la première fois le mode multijoueur de sa prochaine simulation automobile mais également de nouvelles classes de voitures, le légendaire circuit de Daytona et l’annonce du système de surface dynamique True2Track

Classes et voitures

En plus des catégories déjà annoncées (LMDh, GT3, GT4, MX-5 Trophy, GT, LMP, Groupe C, Sports Car ’70, N-GT et GT1), Project Motor Racing ajoute la catégorie IMSA GTO et confirme les voitures suivantes :

Roush Mercury Cougar XR-7

Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO

Audi 90 quattro IMSA GTO

Mazda RX-7

La catégorie 964 Trophy, comprenant la voiture originale de la Porsche Supercup, la Porsche Carrera Cup (964) de 1990, rejoint également PMR. Dans les catégories LMDh et prototype, les nouvelles voitures incluent :

Toyota GR010 Hybrid (LMDh) de 2023

Acura ARX-06 (LMDh) de 2023

Cadillac Northstar LMP-02 (LMP) de 2002

Mercedes-Benz Sauber C9 (Groupe C) de 1989

Pistes dynamiques et Daytona International Speedway (circuit)

Le nouveau trailer présente le True2Track, le système de modélisation de la surface, principalement basé sur le GPU de PMR qui évolue tour après tour :

Météo et horaire : transitions jour/nuit complètes, formation réaliste de flaques d’eau, drainage et lignes de séchage.

: transitions jour/nuit complètes, formation réaliste de flaques d’eau, drainage et lignes de séchage. Évolution de l’adhérence : le caoutchouc adhère à la ligne de course et les lignes surchauffées peuvent devenir glissantes à des températures élevées.

: le caoutchouc adhère à la ligne de course et les lignes surchauffées peuvent devenir glissantes à des températures élevées. Débris de gomme : les pneus se dégradent sous la pression et perte d’adhérence hors trajectoire pour rendre les dépassements plus authentiques.

les pneus se dégradent sous la pression et perte d’adhérence hors trajectoire pour rendre les dépassements plus authentiques. Performances : principalement accélérées par le GPU afin de minimiser l’impact sur le CPU et de réduire les temps de chargement.

Daytona, circuit de l’iconique course des 24 Heures de Daytona qui marque l’ouverture de la saison Nord-Américaine, rejoint la liste des circuits disponibles dès le lancement, soit un total de 18 circuits mondiaux et 28 tracés numérisés.

Mode multijoueur disponible à la Sim Racing Expo

Du 17 au 19 octobre, Project Motor Racing sera jouable sur le salon Sim Racing Expo de Dortmund, en Allemagne, et pour la toute première fois, le jeu de simulation dévoilera son mode multijoueur ! Les animations sur scène comprendront des compétitions telles que « Beat a Developer » (Battez un développeur) ainsi qu’un événement spécial unique avec Ben Collins (anciennement « Stig ») et Misha Charoudin, personnalité du Nürburgring. Ce dernier dévoilera également la dernière catégorie de voitures à intégrer PMR.

GIANTS Software présentera également Highlands Fishing, la dernière nouveauté de sa série Farming Simulator, et proposera en scène ouverte une compétition de ramassage de balles. Enfin, les participants pourront admirer des véhicules spectaculaires qui seront exposés sur le stand : l’Audi R8 (LMP900), la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, ainsi que le tracteur agricole JCB Fastrac 4000 iCON Series.

Project Motor Racing sera disponible dans le monde entier le 25 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.