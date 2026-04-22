WhatsApp Plus : Meta lance un abonnement payant avec des fonctionnalités exclusives

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Personnalisation, thèmes et options avancées : découvrez ce que propose la version premium de WhatsApp.

Meta accélère sa stratégie de monétisation en testant une nouvelle formule payante sur sa messagerie phare WhatsApp. Baptisée WhatsApp Plus, cette offre premium, actuellement en phase d’expérimentation, a été repérée par plusieurs utilisateurs avant d’être officiellement confirmée par le groupe auprès de TechCrunch.

WhatsApp Plus : une version premium axée sur la personnalisation

Contrairement à certaines craintes, la version classique de WhatsApp restera entièrement gratuite. Toutefois, Meta entend enrichir l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités exclusives accessibles uniquement via un abonnement mensuel.

L’objectif affiché est clair : proposer davantage d’options de personnalisation et d’organisation pour séduire les utilisateurs les plus exigeants. Parmi les nouveautés envisagées, WhatsApp Plus introduirait une palette de 18 couleurs permettant de modifier l’apparence de l’interface, remplaçant ainsi le traditionnel vert emblématique de l’application.

À cela s’ajoutent des icônes inédites, de nouvelles sonneries, des stickers enrichis d’effets spéciaux ainsi que des thèmes visuels personnalisables. Sur le plan fonctionnel, les abonnés pourraient épingler jusqu’à 20 conversations, contre seulement 3 actuellement, et appliquer des paramètres à plusieurs discussions simultanément, simplifiant ainsi la gestion des échanges.

Un abonnement à prix modéré… mais encore en test

Selon les informations relayées par WABetaInfo, le tarif de WhatsApp Plus serait fixé autour de 2,49 euros par mois. Néanmoins, ce prix reste susceptible d’évoluer lors du lancement officiel.

À ce stade, le déploiement demeure limité à un nombre restreint d’utilisateurs Android, signe que Meta affine encore son modèle avant une éventuelle généralisation à grande échelle.

Meta cherche à rentabiliser un géant encore sous-exploité

Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs, WhatsApp représente un levier économique considérable pour Meta, encore largement inexploité comparé à Facebook ou Instagram.

Le défi pour l’entreprise est de taille : la plateforme propose déjà une expérience gratuite extrêmement complète, incluant messagerie chiffrée, appels vocaux et vidéo, partage de fichiers, groupes et canaux. Dans ce contexte, convaincre les utilisateurs de payer pour des fonctionnalités principalement cosmétiques constitue un pari stratégique délicat.

Pourtant, même une adoption marginale de cette offre premium pourrait générer des revenus considérables à l’échelle mondiale. Meta a d’ailleurs indiqué que WhatsApp a franchi un cap important avec un rythme annualisé de 2 milliards de dollars de revenus fin 2025, en hausse de 54 % sur un an, principalement grâce aux services payants destinés aux entreprises.

Le lancement de WhatsApp Plus s’inscrit dans une dynamique plus large initiée par Meta, qui multiplie les offres premium sur ses différentes plateformes. Après l’introduction de Meta Verified en 2023, le groupe poursuit son ambition de diversifier ses sources de revenus en misant sur des abonnements destinés au grand public.

Reste désormais à savoir si les utilisateurs adopteront ce nouveau modèle économique. L’accueil réservé à WhatsApp Plus pourrait bien déterminer l’avenir des offres payantes au sein de l’écosystème Meta, et redéfinir la manière dont les applications de messagerie seront monétisées dans les années à venir.