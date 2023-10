« About Kim Sohee » : dès le 19 octobre sur filmingo.ch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d’étude, elle intègre un centre d’appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d’objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d’événements suspects survenus au sein de l’entreprise éveille l’attention des autorités locales. En charge de l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce qu’elle découvre. Seule, elle remet en cause le système.

Entre drame et polar, ce film sud-coréen est une perle à découvrir dès le 19 octobre sur la plateforme filmingo.ch. Le spectateur découvre avec effarement les rouages d’un système éducatif et professionnel pervers qui a des effets dévastateurs sur les employés dont plusieurs en viennent à se suicider. Sobre, impitoyable et puissant, le film dénonce la logique du marché, le culte de la performance et ses dérives qui broyent les existences individuelles. « About Kim Sohee » est un film à voir de toute urgence.

About Kim Sohee

Un film de July Jung

Avec Doona Bae, Kim Si-eun

Distributeur : trigon-film

Durée : 2h17

Date de sortie : dès le 19 octobre sur filmingo.ch