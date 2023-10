Partager Facebook

Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement, sans conviction.

Le duo d’ « Intouchables » orchestre une nouvelle comédie sociale à la fois drôle et touchante qui s’appuie sur une belle brochette de comédiens. En plus d’une intrigue sentimentale, le film embrasse de nombreux thèmes d’actualité comme le surendettement, la surconsommation, l’écologie ou encore le militantisme sans jamais perdre le spectateur. Une belle réussite !

Une année difficile

Un film de Eric Toledano, Olivier Nakache

Avec : Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant

Distributeur : Elite Films

Durée : 119 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 18 octobre 2023