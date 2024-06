Akimbot dévoile sa date de sortie et une démo gratuite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans Akimbot, vous incarnerez Exe, un robot hors-la-loi, et son acolyte inattendu, Shipset. Vous devrez vous frayer un chemin à travers des armées de robots, contrôler des vaisseaux spatiaux. Vous suivrez votre propre voie dans le cadre d’une mission visant à sauver l’univers d’une catastrophe imminente ! Dans un monde de science-fiction où seuls les robots existent, voyagez à travers la galaxie et vivez des combats robotique et de l’action explosive en continu !

Les joueurs pourront commencer leur mission pour sauver l’univers dans la nouvelle démo d’Akimbot, pendant le Steam Next Fest à partir de 19h le 10 juin.