C’est l’heure du Freestyle avec Monster Jam Showdown

Grâce à des espaces réfléchis pour le freestyle, truffés de rampes et de tremplins, ainsi qu’à l’assistance de conduite en jeu, exprimez toute votre créativité à travers des figures spectaculaires ! Entre bicycles et moonwalks, donuts et stoppies, les plus grands fans de Monster Jam retrouveront l’essence de leur spectacle préféré.

Plus important, il sera possible de vivre l’effervescence du Freestyle dans des stades géants, inspirés des lieux accueillant les événements officiels, mais aussi dans des arènes en plein air ! Retrouvez l’atmosphère des compétitions officielles dans les stades et voyagez grâce aux trois environnements thématiques qui vous transporteront dans certains des lieux les plus emblématiques, mais aussi les plus extrêmes. Découvrez les visuels saisissants et les terrains accidentés de l’Alaska, les paysages à couper le souffle du Colorado et la zone impitoyable de la Vallée de la Mort. Sur toutes ces pistes, les tracés ont été conçus pour permettre les figures les plus folles, telles que les moonflips et les big air, pour n’en citer que quelques-unes. De plus, des objets destructibles tels que des drones, des cibles suspendues ou d’immenses structures de planches permettront au combo multijoueur de continuer à fonctionner. Vous pourrez alors repousser toutes les limites de vos véhicules, plus encore que les vrais pilotes !

Monster Jam Showdown sera disponible sur toutes les plateformes le 29 août 2024 et en accès anticipé à partir du 26 août 2024.