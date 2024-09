Alpine A290: Ouverture des commandes et tarifs pour la Suisse

Partager Facebook

Alpine ouvre les commandes de sa gamme A290 et présente ses tarifs Suisse, à partir de CHF 37 700.- TTC.

L’A290: la sportivité électrique selon Alpine

Alpine ouvre l’ère de la sportivité électrique avec l’A290. Avec des proportions musclées et un poids limité à 1 479 kg, l’A290 reprend tous les codes d’une Alpine: performance, agilité et pilotage instinctif. Son couple maximal de 300 Nm lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes avec sa motorisation la plus puissante. Grâce à son train arrière multibras et ses 4 butées hydrauliques de suspension, l’A290 se distingue par son toucher de route sportif tout en restant confortable au quotidien. Ses dimensions restent compactes: longueur 3 990 mm, largeur 1 820 mm, hauteur 1 520 mm, empattement 2 530 mm. Cette citadine 5 portes, 5 places est dotée d’un coffre de 326 litres.

Un design Alpine aux racines sportives

L’A290 se distingue par le motif en double X de sa signature lumineuse full LED, en hommage aux bandes adhésives des feux longues portée des voitures de rallye. Ses voies élargies et ses lignes musclées lui confèrent le look sportif d’une Alpine. Certains éléments de sa ligne tels que le dessin du bouclier avant et le diffuseur arrière font référence à l’A110 dont elle reprend les étriers de freins avant monoblocs Brembo à 4 pistons. Le choix de jantes généreuses de 19 pouces et d’une carrosserie biton avec toit noir complètent cette panoplie.

L’A290 est disponible en quatre teintes de caisse: Noir Profond (couleur de série), Bleu Alpine Vision, Gris Tornade Mat et Blanc Nival.

À bord, le cockpit arbore un design sportif et raffiné avec, selon la version, une sellerie mixte Textile enduit grainé / tissu bleu ou une sellerie cuir Nappa biton Gris Evee / Bleu Profond, une planche de bord biton avec rétroéclairage A290 ainsi qu’une ambiance lumineuse personnalisable. La console centrale s’inspire du design iconique de l’A110, intégrant les commandes de transmission RND. Le volant sport exclusif trois branches inclut le bouton rotatif RCH (pour Recharge) et le bouton OV (pour Overtake) tout droit venus du monde de la Formule 1.

Embarquant des technologies de sécurité active et passive de dernière génération, l’A290 propose jusqu’à 26 aides à la conduite pour faciliter la conduite, pour simplifier et assister les manœuvres de parking et pour préserver la sécurité des occupants du véhicule.

L’A290: Une montée en gamme de l’A290 GT à l’A290 GTS

L’A290 GT: la première marche de l’univers Alpine, à partir de CHF 37 700.- TTC

Avec une puissance de 180 ch et une batterie de 52 kWh, l’A290 GT est équipée de série de pneus Michelin Sport EV et de jantes alliage 19 pouces Iconic. Elle dispose d’un chargeur embarqué AC 11 kW et peut atteindre 100 kW en charge rapide DC. L’ambiance intérieure bleue est en tissu enduit sublimée par un volant sport en cuir Nappa et ornée d’un drapeau tricolore sur le tableau de bord. Les sièges avant chauffants, les vitres surteintées, la climatisation automatique et l’éclairage d’ambiance font partie de cette première offre, de série. Côté connectivité, l’A290 GT propose le système Alpine Portal, dans un écran haute résolution de 10,1 pouces intégrant Google Automotive Services avec Maps, Assistant Vocal et Google Play. Enfin, cette offre comprend un régulateur de vitesse adaptatif et une caméra de recul.

L’A290 GT Premium: l’avantage donné au style et au confort, à partir de CHF 41 100.- TTC

Équipée de la motorisation 180 ch, l’A290 GT Premium se distingue par ses équipements haut de gamme. Identifiable par son toit biton noir, son jonc de toit bleu mat et ses étriers de freins avant Brembo Bleu Alpine, elle intègre de série l’Alpine Drive Sound ainsi que le système audio haute-fidélité Devialet, développé avec le spécialiste français de la technologie sonore de pointe. Son harmonie intérieure en cuir Nappa avec surpiqûres et monogrammes Alpine apporte du raffinement à l’habitacle. Elle est équipée du volant chauffant, d’un chargeur smartphone à induction ainsi que du rétroviseur intérieur sans rebords avec fonction anti-éblouissement automatique pour encore plus de confort à bord.

L’A290 GT Performance: puissance et conduite sportive, à partir de CHF 40 900.- TTC

Dotée du moteur électrique 220 ch, l’A290 GT Performance affiche un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse maximale de 170 km/h. Elle se distingue avec ses étriers de freins avant Brembo Rouge Racing et ses pneus Michelin Pilot Sport 5. Des éléments design noirs chromés, comme les monogrammes Alpine et l’emblème du A fléché sur les ailes avant, apportent du dynamisme à son look. Elle intègre également les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Orientée vers la performance, l’A290 GT Performance est équipée de l’Alpine Telemetrics, un système de télémétrie intégrée qui permet d’explorer ses performances, d’optimiser l’efficacité du véhicule et d’apprendre au conducteur à exploiter le potentiel de sa voiture à travers du coaching et des challenges issus de l’univers du gaming.

L’A290 GTS: le meilleur des deux mondes, à partir de 43 700.- TTC

Entre raffinement et sportivité, l’A290 GTS associe les équipements de l’A290 GT Premium et la motorisation la plus puissante de 220 ch. Elle reprend tous les équipements des trois autres offres et se différencie avec des jantes 19 pouces Snowflakes noires et des étriers de freins avant Brembo Rouge Racing. Parmi les plus emblématiques: le système audio haute-fidélité Devialet, les pneus Michelin Pilot Sport 5 ainsi que, l’harmonie intérieure biton en cuir Nappa et l’Alpine Telemetrics Premium.

Une Première Édition de l’A290 GTS proposée à 1 955 exemplaires sur l’ensemble de ses pays de commercialisation, à partir de CHF 45 100.- TTC

À l’occasion du lancement de l’A290, Alpine lance l’A290 Première Édition, une série limitée à 1 955 exemplaires, en hommage à la création de la marque par Jean Rédélé en 1955. Basée sur l’offre haut de gamme GTS, elle est dotée d’une puissance de 220 ch, et équipée d’une batterie de 52 kWh délivrant une autonomie jusqu’à 380 km WLTP. Son couple de 300 Nm lui offre une accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes seulement.

Sa teinte Noir Profond est sublimée par un jonc de toit bleu et des étriers de freins bleus. L’habitacle, en cuir Nappa, est doté du système audio haute-fidélité 615 W Devialet (9 haut-parleurs). Les jantes 19 pouces Snowflakes en noir brillant sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 5 développés spécifiquement. Une plaque «Première Édition 1 out of 1955» et des tapis de sol «Première Édition» viennent rappeler l’exclusivité de cette série limitée.

L’A290 Première Édition peut recevoir 3 livrées optionnelles exclusives: