Envie de vivre un authentique spectacle de flamenco ? Pas besoin de se rendre en Espagne, car celui de l’Opéra royal de Madrid a débarqué à Genève le 29 septembre 2024 à l’occasion de deux représentations exclusives !

Issu de la collaboration entre l’Opéra Royal de Madrid -l’une des institutions des arts et du spectacle les plus prestigieuses en Europe-, Fever et SO-LA-NA, ce spectacle de voix et de danses vibrant s’est produit pour la première fois à Genève à l’occasion d’une nouvelle tournée mondiale.

Durant 65 minutes, le public a assisté à un spectacle de danse traditionnel porté par l’artiste flamenco de renommée mondiale, Amador Rojas. Lequel était entouré de la danseuse Nazaret Reyes, des chanteurs José Aser et Juan Carrasco (Juañarito), ainsi que des musiciens Rubén Campos à la guitare et Felipe Maya aux percussions. Composé de pièces classiques du répertoire flamenco ainsi que de compositions originales, le spectacle, riche et diversifié, a offert à chaque artiste des moments de solo.

Doté d’une énergie et d’un charisme impressionnants, Amador Rojas, à la fois sensuel et puissant, a envoûté les spectateurs avec une performance exceptionnelle. Alliant modernité et tradition, le danseur et chorégraphe qui a été initié au flamenco par Farruco fait indéniablement souffler un vent nouveau sur cette danse espagnole. D’une virtuosité remarquable, son show avec la cape est également visuellement éblouissante. Ses chorégraphies innovantes, ses costumes choisis avec goût et son interprétation passionnée ont été l’un des points forts du spectacle.

Nazaret Reyes a également mis le feu à la piste avec son incroyable énergie, sa fougue, son intensité émotionnelle, ses jeux de jambes impressionnants et ses claquements des doigts.

L’éclairage et la scénographie sophistiqués sont également à saluer.

Conquis, le public a fait une longue standing ovation aux artistes qui ont offert un show inoubliable et plein d’émotions.