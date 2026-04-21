Anciens Kindle : Amazon coupe l’accès aux nouveaux livres

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À partir de mai 2026, certains modèles ne pourront plus acheter ni télécharger d’eBooks.

Amazon amorce un tournant stratégique dans son écosystème de lecture numérique. Le géant du e-commerce a en effet officialisé la fin progressive du support de plusieurs anciens modèles de Kindle, une décision qui aura des conséquences directes sur l’accès aux services et aux contenus pour de nombreux utilisateurs.

Fin du support des anciens Kindle : un cap fixé à 2026

À compter du 20 mai 2026, plusieurs générations de liseuses Kindle et de tablettes Kindle Fire ne pourront plus accéder pleinement au Kindle Store. Concrètement, les utilisateurs concernés ne pourront plus acheter, emprunter ou télécharger de nouveaux livres numériques directement depuis leur appareil.

Cette évolution marque la fin d’une ère pour les premiers modèles de liseuses électroniques, certains datant de plus de quinze ans. Elle s’inscrit dans une logique d’optimisation technologique, visant à concentrer les ressources sur les appareils compatibles avec les dernières innovations.

Une liste d’appareils concernés étendue

Les modèles impactés couvrent une large période, allant des premières générations de Kindle aux tablettes sorties avant 2012. Parmi eux :

Kindle 1ère génération (2007)

Kindle DX et DX Graphite (2009-2010)

Kindle Keyboard, Kindle Touch et Kindle Paperwhite première génération (2010-2012)

Tablettes Kindle Fire jusqu’à la version HD de 2012

En résumé, tout appareil commercialisé avant fin 2012 sera progressivement exclu des fonctionnalités avancées du Kindle Store.

Des fonctionnalités limitées, mais un accès partiel conservé

Malgré cette restriction, les utilisateurs pourront continuer à consulter les livres déjà téléchargés sur leur appareil. Toutefois, certaines opérations deviendront irréversibles : une réinitialisation ou une déconnexion empêchera toute reconnexion ultérieure au service.

Pour continuer à accéder au catalogue Kindle, il sera nécessaire de passer par des solutions alternatives, comme l’application mobile, le site web d’Amazon ou un appareil plus récent.

Amazon encourage la transition vers de nouveaux modèles

Afin d’accompagner cette transition, Amazon met en place une offre commerciale incitative : une remise immédiate de 20 % sur l’achat d’une nouvelle liseuse, assortie d’un crédit de 20 euros en livres numériques, valable jusqu’au 20 juin 2026.

Cette stratégie vise clairement à accélérer le renouvellement du parc d’appareils et à orienter les utilisateurs vers des modèles plus récents, capables de tirer parti des évolutions logicielles et matérielles.

Quelles alternatives pour les utilisateurs ?

Pour les utilisateurs attachés à leurs anciens Kindle, les options restent limitées. Certaines solutions non officielles, comme le « jailbreak », permettent de prolonger l’usage de l’appareil, mais elles comportent des risques et ne sont pas recommandées par Amazon.

Les nouveaux modèles de liseuses, disponibles à partir d’environ 110 euros, constituent l’alternative la plus simple. D’autres marques spécialisées dans la lecture numérique offrent également des solutions concurrentes pour ceux souhaitant changer d’écosystème.

Un enjeu entre innovation et durabilité

Cette décision met en lumière un dilemme récurrent dans l’univers des technologies connectées : concilier innovation continue et durabilité des appareils. Si la fin du support des anciens Kindle permet d’accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités, elle soulève également des questions sur la durée de vie des produits électroniques.

À l’heure où la consommation responsable gagne en importance, ce type d’évolution rappelle que le cycle de vie des appareils numériques reste étroitement lié aux choix stratégiques des fabricants.