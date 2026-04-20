« Ode à l’amitié »

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Carène Ponte est de retour avec « Il faudrait leur dire », un roman polyphonique sur l’amitié, le temps qui passe et les promesses faites.

Le récit démarre à l’été 1995. Six amis d’enfance viennent de décrocher leur bac. Ils se jurent de se voir tous les cinq ans, quoiqu’il advienne. Le lecteur vit aux côtés de ces personnages l’histoire de cette amitié qui ne manquera pas d’être soumise à l’épreuve du temps et de la vie. Qu’en restera-t-il ?

Un roman plein d’humour, d’émotion et de nostalgie. C’est avec regret qu’on quitte Alexandre, Julie, Anthony, Adrien, Ludivine et Florence.