AnTuTu, le classement des smartphones Android les plus puissants

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau smartphone sous Android, il peut être bon de se fier aux résultats de benchmarks, plus précisément ceux obtenus via l’excellent test AnTuTu.

AnTuTu renouvelle tous les mois son classement des appareils Android les plus performants. Aujourd’hui, la célèbre plateforme de benchmarking nous dévoile ainsi la liste des smartphones les plus puissants de novembre 2022. L’outil de benchmark AnTuTu est une référence dans l’univers de la téléphonie mobile. Il permet aux consommateurs de présélectionner les smartphones avant de procéder à l’achat. Aujourd’hui, la plateforme nous dévoile le Top 10 des téléphones Android les plus puissants du mois dernier. Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle liste est dominée par des appareils équipés de puces Qualcomm Snapdragon. Un seul des smartphones du classement est propulsé par un SoC fabriqué par un autre fondeur.

La liste résume les tests réalisés entre le 1er novembre et le 20 novembre 2022. Ceux-ci ont été exécutés sur la 9e version d’AnTuTu, c’est-à-dire la version la plus récente de la plateforme. L’Asus ROG Phone 6 Pro ouvre le Top 10 des smartphones les plus puissants de novembre 2022 avec un score de 1.117.968 points. Le téléphone de jeu est suivi par les ROG Phone 6 et ZenFone 9 qui ont respectivement engrangé 1.110.082 points et 1.086.197 points. Il est intéressant de souligner que ces trois appareils sont équipés du Snapdragon 8+ Gen 1.

La quatrième place est attribuée au Xiaomi 12T Pro qui est également alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1. L’appareil a réalisé un score moyen de 1.064.841 points. Il se trouve juste devant le Red Magic 7 (Snapdragon 8 Gen 1, 16 Go/256 Go) qui a obtenu 1.051.650 points. Viennent ensuite les Black Shark 5 Pro (Snapdragon 8 Gen 1) et Motorola Edge 30 Pro (Snapdragon 8 Gen 1) qui occupent respectivement les sixième et septième positions avec un score respectif de 1.026.704 points et 1.005.920 points. Le seul smartphone à être animé par une puce non Qualcomm qui apparait dans le Top 10 est le Vivo X80. Annoncé en avril dernier, ce téléphone intègre un SoC MediaTek Dimensity 9000 gravé en 4nm. Il se trouve à la huitième place du classement avec 1.003.314 points. En neuvième position, on retrouve le Motorola Edge X30 (Snapdragon 8 Gen 1) et ses 988.627 points. Enfin, la liste est bouclée par le Galaxy Z Fold 4 5G de Samsung qui a engrangé 983.354 points. Rappelons que ce smartphone pliable de la firme sud-coréenne est propulsé par le Snapdragon 8+ Gen 1.