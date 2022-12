TGA 2022 : Immortals of Aveum un nouveau jeu de tir magique à la première personne

Partager Facebook

Cette expérience solo offre une campagne immersive et viscérale, se déroulant dans un univers de fantaisie original baigné de magie, mais ravagé par les conflits et au bord du néant.

« J’ai été consécutivement directeur créatif de quatre grands jeux, le premier Dead Space™ et trois Call of Duty, et j’ai eu l’opportunité de créer mon propre studio pour réunir une équipe incroyable avec laquelle j’ai la chance de travailler chaque jour », déclare Bret Robbins, PDG et directeur de jeu d’Ascendant Studios. « J’ai fondé Ascendant Studios pour créer des jeux originaux et épiques et quatre ans plus tard, nous sommes sur le point de terminer le premier. Ce qui n’était au départ qu’un concept un peu fou est aujourd’hui devenu un jeu AAA passionnant. J’ai choisi EA comme partenaire pour l’édition de Immortals of Aveum afin que le jeu touche un maximum de joueurs. C’est un plaisir de pouvoir compter sur l’expertise et les ressources d’EA et je suis impatient que le public le découvre ! »

Après avoir dirigé le développement de quelques-uns des jeux les plus populaires de l’industrie, Bret Robbins a commencé en 2018 à rassembler une équipe passionnée et expérimentée de scénaristes afin de donner vie à son concept de jeu de tir magique. Installée à San Rafael en Californie, l’équipe d’Ascendant est composée des personnes les plus talentueuses du secteur ayant mené à bien des projets primés et populaires comme Dead Space™, Call of Duty™, Halo™, BioShock™et bien d’autres encore. Ensemble, ses membres réinventent avec audace l’avenir du développement de jeux vidéo AAA à gros budget et défient les attentes en matière de FPS.

« En créant Ascendant Studios, Bret est parvenu à rassembler sous un même toit une équipe aux multiples talents capable de donner vie à son ambitieux projet », explique Jeff Gamon, directeur général d’EA Partners. « Chaque membre de l’équipe a participé au développement de quelques-uns des plus grands jeux d’action et FPS de la dernière décennie. Immortels of Aveum est le résultat de cette immense expérience collective, de la formidable ambition d’Ascendant et de l’audacieuse vision créative du studio. Chez EA Partners, nous sommes à la fois fiers et heureux de contribuer avec Ascendant à la sortie de cette toute nouvelle propriété intellectuelle épique qui restera longtemps gravée dans les mémoires. »

Immortals of Aveum sortira en 2023 sur PlayStation 5®, Xbox Series X|S et PC.