Apex Legends Mobile : lancement en 2022 et préinscriptions pour les joueurs du monde entier

Fidèle à l’univers immersif d’Apex Legends, Apex Legends Mobile est un jeu compétitif de type Battle Royale qui adapte sur mobile le gameplay légendaire basé sur les personnages, les batailles en escouade de haute qualité et les combats frénétiques qui ont fait du titre original l’un des meilleurs jeux de tir au monde.

Les joueurs désirant faire partie des premiers à rejoindre la compétition peuvent se préinscrire à Apex Legends Mobile en se rendant sur le site officiel. Tout au long de cette période de préinscription, les joueurs préinscrits recevront des objets cosmétiques exclusifs à chaque nouvel échelon de préinscriptions atteint au cours des mois à venir.

Apex Legends Mobile a été conçu spécifiquement pour la compétition sur mobile puisqu’il comporte les Légendes, les capacités et les cartes favorites des fans d’Apex Legends, mais aussi des commandes fluides et des optimisations judicieuses qui rendent les combats aussi rapides que captivants sur les appareils mobiles. Apex Legends sur mobile est une expérience totalement indépendante, qui dispose d’une interface optimisée et de commandes spécifiques au mobile, ainsi que de cartes, de modes de jeu et d’un contenu totalement dédié à cette plateforme.

Au cours d’une partie, vous devrez joindre vos forces à celles de deux autres joueurs et explorer de vastes cartes trouver du butin et équiper vos Légendes d’un arsenal exotique d’armes et d’équipements, tout en déployant stratégiquement les capacités uniques de vos puissantes Légendes pour rester la dernière escouade encore debout. Apex Legends Mobile est fidèle à l’univers immersif et en perpétuelle évolution d’Apex Legends, où des conditions imprévisibles, des défis et des Légendes affluent en permanence pour enrichir la compétition.