MIGNIGHT rejoint le combat dans MY HERO ONE’S JUSTICE 2

Ne vous laissez pas tromper par son apparence, Midnight vous endormira ! Intégrez désormais le combat en incarnant la professeure la plus séduisante du lycée U.A.. Utilisez son arme préférée et son Quirk , « Parfum Soporifique », pour répandre un parfum irrésistible qui mettra ses adversaires à genoux !

Midnight est le quatrième personnage DLC du Season Pass 2 de MY HERO ONE’S JUSTICE 2, un seul personnage reste à être dévoilé pour ce Season Pass ! Chaque personnage DLC est disponible dans le cadre du Season Pass 2 ou peut être acheté séparément.

La démo est toujours disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC donnant accès au début du jeu en « Mode Histoire » et à « Free Battle » avec six personnages de la liste.