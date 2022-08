Apex Legends : Passe de combat et Prédation au programme

Partager Facebook

Prédation accueille la snipeuse Vantage, une nouvelle Légende capable d’identifier une menace à plusieurs kilomètres grâce à sa lunette de précision, ainsi qu’une version remodelée du Canyon des Rois dotée du nouveau point d’intérêt Relique, un Passe de combat inédit et bien plus encore.

– La vie n’a fait aucun cadeau à Vantage. Fille d’une marginale injustement condamnée qui n’a eu d’autre choix que de lui donner naissance toute seule sur les terres gelées et désertiques de la planète Págos, Vantage peut résister à n’importe quelle tempête. Aidée par son compagnon ailé Echo et forcée à vivre en milieu hostile, elle s’est transformée en véritable spécialiste de la survie et du tir à distance. Découvrez la plus jeune participante aux Jeux Apex. Version remodelée du Canyon des Rois – Tout change avec le temps, et le Canyon des Rois ne déroge pas à la règle. Suite à sa destruction, la Ville cimetière a laissé place à un tout nouvel environnement baptisé Relique. La terraformation du Canyon des Rois a transformé des lieux d’embuscade populaires en les agrandissant ou en les condamnant complètement, tandis que la Cage s’est ouverte pour faire apparaître une vaste plateforme. Les Jeux Apex n’en seront que plus captivants.

– Tout change avec le temps, et le Canyon des Rois ne déroge pas à la règle. Suite à sa destruction, la Ville cimetière a laissé place à un tout nouvel environnement baptisé Relique. La terraformation du Canyon des Rois a transformé des lieux d’embuscade populaires en les agrandissant ou en les condamnant complètement, tandis que la Cage s’est ouverte pour faire apparaître une vaste plateforme. Les Jeux Apex n’en seront que plus captivants. Limite de niveau accrue – Cherchez à atteindre de nouveaux sommets suite à l’augmentation de la limite de niveau. Allez au-delà de vos limites en collectant des jetons légendaires et des packs Apex tout au long de votre ascension.

– Cherchez à atteindre de nouveaux sommets suite à l’augmentation de la limite de niveau. Allez au-delà de vos limites en collectant des jetons légendaires et des packs Apex tout au long de votre ascension. Nouveau Passe de combat – Les joueurs peuvent adopter un style ravageur grâce au Passe de combat de Prédation. Ils pourront partir à la chasse aux trophées avec le skin légendaire « Voyageuse chevronnée » pour Wraith et s’aventurer dans l’inconnu avec le skin « Recherches de terrain » pour Caustic. Ils pourront en outre transformer leur Wingman en arme de poing ultime grâce au skin « Coup de chance ». Vantage, Bangalore et Horizon vont également adopter un style héroïque et bénéficier d’ensembles cosmétiques incluant un skin épique à débloquer. Le Passe de combat comporte par ailleurs un nouveau pack musical, des écrans de chargement, des emotes, des images de bannière et des charmes d’arme. Pour la première fois, certains défis peuvent être relevés dans un mode choisi par les joueurs, qui peuvent ainsi terminer le Passe de combat comme bon leur semble.

Apex Legends – Prédation est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.