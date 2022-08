Gotham Knights : focus sur Red Hood

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La vidéo présente un tout nouveau gameplay et des cinématiques personnalisées de Red Hood, également connu sous le nom de Jason Todd. Justicier au tempérament sanguin, Red Hood est un tireur d’élite hautement qualifié et un expert du combat au corps-à-corps. Après sa mort violente et sa résurrection dans le Puits de Lazare, Red Hood a acquis des pouvoirs mystiques qui l’aident au combat et lui permettent de propulser son corps dans les airs pour traverser la ville. Malgré son passé compliqué, Red Hood a réintégré la Batman Family et s’est engagé à utiliser des méthodes de combat non létales pour protéger Gotham à la suite de la mort de Batman. ​ ​

La sortie mondiale de Gotham Knights est prévue le 25 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les fans peuvent précommander le jeu pour recevoir le skin personnalisé « 233 » du Batcycle à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC