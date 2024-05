Apple, l’IA pour relancer les ventes d’iPhone?

Partager Facebook

Apple envisage d’intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) dans son prochain iPhone 16 pour contrer le ralentissement des ventes observé ces derniers mois.

Le Wall Street Journal rapporte que ces fonctionnalités génératives pourraient constituer le moteur de croissance tant espéré par la société. Malgré le succès du lancement de l’iPhone 15 en septembre dernier, les ventes d’iPhone ont diminué de 2,5% au premier trimestre 2024, en ligne avec la baisse de 12% observée sur le marché mondial des smartphones.

Pour stimuler les ventes, Apple se tourne vers l’IA et envisage d’intégrer des fonctionnalités génératives dans l’iPhone 16, prévu pour septembre 2024. Ces fonctionnalités offriraient de nouvelles expériences aux utilisateurs, telles que la génération automatique de texte, d’images ou de code. En plus de cela, Apple envisage de remplacer ou de compléter Siri par un nouvel assistant IA, surnommé « Apple GPT », capable de conversations plus naturelles et de répondre à des requêtes complexes.

Apple vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide et personnalisée en intégrant ces fonctionnalités d’IA dans l’écosystème Apple, de l’App Store à iMessage. Cependant, pour concrétiser ces projets, la société doit relever plusieurs défis, notamment le développement de modèles d’IA adaptés aux ressources limitées des appareils mobiles et le respect strict de la politique de confidentialité des données. De plus, la société doit s’assurer que ces outils d’IA ne génèrent pas de contenus inappropriés ou préjudiciables.

Malgré ces défis, Apple est déterminé à faire de l’IA un moteur de croissance pour l’iPhone, afin de rester compétitif sur un marché des smartphones de plus en plus saturé et concurrentiel. En intégrant des fonctionnalités d’IA générative efficaces dans l’iPhone 16, Apple espère créer un nouveau cycle de mise à niveau et relancer les ventes de son produit phare. Ce pari risqué est considéré comme nécessaire pour maintenir l’intérêt des consommateurs face à une concurrence de plus en plus agressive dans le domaine de l’IA.