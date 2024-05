Partager Facebook

Le nouveau roman de Philippe Djian. « Faites vos jeux », met en scène Victor, un père vieillissant, son fils Jonas et sa fille Edith.

Victor, quasi-octogénaire, n’aspire qu’à couler des jours heureux tranquille sur son île. Il est prêt à tout pour empêcher sa progéniture à troubler son existence. Pour décourager ses enfants à venir le voir et couper définitivement tout lien avec eux, il imagine un stratagème : jouer un vieillard sénile. Mais un jour il ira trop loin dans la comédie. Ses enfants, alertés, vont débarquer sur l’île. Ils vont alors découvrir le subterfuge. Dans les faits, il vit avec Magalie, une prostituée, auprès de laquelle il connaît un nouvel élan de jeunesse.

Alors qu’une tempête se déchaîne, Victor, Jonas et Edith vont être contraints de cohabiter. Mais la guerre n’aura finalement pas lieu. Car, l’auteur de « 37°2 le matin » nous emmène là où on ne l’attend pas. L’apparition de personnages secondaires va venir rebattre les cartes : Joël, fou amoureux d’Edith, Sousou, la femme de Joël, tourmentée par la jalousie, et Agatha, la fiancée de Jonas qui débarque à son tour sur l’île pour avoir une discussion. Sans oublier, Vanessa, la fille de Magalie, Gérard, le frère d’Agatha et Antony, le frère de Joël. Tous les personnages sont en permanence au bord du gouffre. Si la nature se déchaîne, il en va de même pour les passions humaines.

L’auteur de « 37°2 le matin », nous régale d’un roman choral savamment troussé où les sentiments s’emballent jusqu’à l’embrasement final.