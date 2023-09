Apple présente la nouvelle Apple Watch Series 9 avancée

Partager Facebook

La montre la plus populaire au monde se dote de capacités de pointe et inaugure la gamme des produits Apple neutres en carbone.

Apple a présenté aujourd’hui l’Apple Watch Series 9, apportant de nouvelles fonctionnalités à la montre la plus vendue au monde tout en franchissant une étape significative en matière d’environnement. L’Apple Watch Series 9 offre une puissance inédite grâce à la nouvelle puce SiP S9 qui augmente les performances et les capacités ; le nouveau geste Toucher deux fois pour interagir avec la montre d’une façon magique ; un écran plus lumineux ; des fonctionnalités Siri sur l’appareil plus rapides permettant désormais de consulter et d’enregistrer des données de santé ; la Localisation précise pour iPhone ; et plus encore. L’Apple Watch Series 9 fonctionne avec watchOS 10 qui inclut des apps repensées, le nouveau Défilement intelligent, de nouveaux cadrans, de nouvelles fonctionnalités pour le vélo et la randonnée, et des outils de soutien à la santé mentale.

Pour la première fois, il est possible de choisir un modèle neutre en carbone dans chacune des collections Apple Watch, ce qui représente une avancée significative vers l’objectif qu’Apple s’est fixé pour 2030 : atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de son activité, sa chaîne logistique et le cycle de vie complet de ses produits d’ici 2030.

« L’Apple Watch est le compagnon indispensable de millions de personnes pour les aider à prendre soin de leur santé, faire de l’exercice, communiquer et veiller à leur sécurité », a déclaré Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple. « Nous présentons notre meilleure gamme Apple Watch à ce jour, avec de nouvelles capacités et technologies de pointe, parmi lesquelles le nouveau geste Toucher deux fois, un écran plus lumineux et les fonctionnalités Siri sur l’appareil. Ces Apple Watch sont nos tout premiers produits neutres en carbone. Que les utilisateurs en possèdent une et souhaitent passer au nouveau modèle ou qu’ils en achètent une pour la première fois, il n’y a pas meilleur moment pour faire l’expérience de l’Apple Watch. »

« Chez Apple, nous sommes engagés à concevoir des produits que nos clients apprécient et, en même temps, à protéger la planète. Cette année, nous franchissons une étape majeure dans la réalisation de notre objectif pour 2030 », a déclaré Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives d’Apple. « Nos premiers produits neutres en carbone ont été conçus comme seule Apple sait le faire, en réduisant fortement les émissions liées aux matériaux, à l’électricité et au transport grâce à l’innovation et au design. »

Une nouvelle puce SiP S9 puissante

L’Apple Watch Series 9 exploite la puissance de la toute nouvelle puce SiP S9 signée Apple. Cette puce, la plus puissante jamais intégrée par Apple à une montre, apporte des améliorations à l’échelle du système et de toutes nouvelles fonctionnalités, notamment le nouveau geste Toucher deux fois et des fonctionnalités Siri sur l’appareil permettant de consulter et d’enregistrer des données de santé en toute sécurité et confidentialité. L’Apple Watch Series 9 bénéficie également d’un nouveau Neural Engine 4 cœurs capable de réaliser des tâches d’apprentissage automatique jusqu’à deux fois plus vite que sur l’Apple Watch Series 8. Et grâce à l’efficacité énergétique de la puce SiP S9, l’Apple Watch Series 9 offre 18 heures d’autonomie1.

Le geste Toucher deux fois

L’utilisation de l’Apple Watch est simple et intuitive grâce à des innovations telles que la Digital Crown et le Taptic Engine – et grâce aux gestes de toucher ou balayer l’écran, lever le poignet et Couvrir pour couper le son. Grâce au nouveau geste Toucher deux fois, les utilisateurs de l’Apple Watch Series 9 peuvent facilement contrôler leur montre d’une seule main sans toucher l’écran. Avec la main où ils portent la montre, les utilisateurs peuvent en joignant le pouce et l’index deux fois effectuer rapidement de nombreuses actions courantes sur l’Apple Watch Series 9.

Ce geste permet de commander le bouton principal dans une app et peut donc servir à arrêter un minuteur, jouer et mettre en pause la musique, ou stopper une alarme. Il permet aussi de prendre un appel téléphonique et de raccrocher, et même de prendre une photo en utilisant la fonction Télécommande de l’appareil photo sur l’Apple Watch. Toucher deux fois permet aussi d’ouvrir le Défilement intelligent depuis le cadran et il suffit de le répéter pour faire défiler les widgets.

Le nouveau geste Toucher deux fois tire parti des performances plus rapides du Neural Engine de l’Apple Watch Series 9, qui traite les données provenant de l’accéléromètre, du gyroscope et du capteur optique de fréquence cardiaque en utilisant un nouvel algorithme d’apprentissage automatique. Celui-ci détecte la signature propre aux minuscules mouvements et changements au niveau de la circulation sanguine qui se produisent quand le pouce et l’index se joignent à deux reprises. Le geste Toucher deux fois sera disponible le mois prochain par le biais d’une mise à jour logicielle.

Un écran plus lumineux

Grâce à la puce SiP S9 économe en énergie et à l’architecture d’écran avancée, l’Apple Watch Series 9 bénéficie d’une luminosité maximale inédite de 2 000 nits – le double de celle de l’Apple Watch Series 8 – pour pouvoir lire facilement du texte dans des conditions de forte luminosité. Dans une pièce faiblement éclairée ou au petit matin, la luminosité de l’écran peut être abaissée jusqu’à un nit pour ne pas déranger les personnes à côté de soi.

Siri sur l’appareil avec possibilité d’enregistrer et de consulter des données de santé

Pour la première fois sur l’Apple Watch, les requêtes Siri peuvent être traitées directement sur l’appareil. Quand Siri n’a pas besoin de rechercher des informations sur Internet pour répondre à une demande – par exemple, démarrer une séance d’exercice ou régler un minuteur –, l’assistant n’utilise pas de réseau Wi-Fi ou cellulaire. Il peut ainsi donner plus vite des réponses plus fiables. D’autre part, la puissance du Neural Engine rend la dictée jusqu’à 25 % plus précise que sur l’Apple Watch Series 8.

Le traitement sur l’appareil garantit la confidentialité et la sécurité des informations et, à présent, Siri peut accéder aux données de l’app Santé pour répondre aux questions concernant la santé et l’activité sportive. Par exemple, un utilisateur peut demander à Siri combien d’heures il a dormi la nuit précédente, combien d’anneaux Activité il a complétés ou quelle est sa glycémie s’il a connecté un moniteur ad hoc. On peut également à partir de son Apple Watch Series 9 demander à Siri d’enregistrer des données de santé comme le poids, la date des règles ou les médicaments pris2

Localisation précise et intégration avec le HomePod

La possibilité d’utiliser l’Apple Watch pour retrouver un iPhone est l’une des fonctionnalités préférées de nos utilisateurs. Maintenant que la puce SiP S9 intègre une puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération, il devient possible d’utiliser la fonctionnalité Localisation précise pour savoir où se trouve un iPhone 15, lui aussi équipé de cette puce UWB. Localisation précise indique à quelle distance se trouve l’iPhone égaré, dans quelle direction le chercher, et fournit des informations visuelles, haptiques et sonores pour le retrouver, même s’il est dans une autre pièce.

La technologie UWB permet aussi de mieux intégrer l’Apple Watch et le HomePod. Quand une personne portant une Apple Watch Series 9 se trouve à moins de 4 mètres d’un HomePod qui diffuse du son, la montre lance À l’écoute pour lui permettre de contrôler la lecture. Ou si rien n’est en cours de lecture sur HomePod, des suggestions de médias apparaîtront en haut de la Smart Stack.

Voici watchOS 10

L’Apple Watch Series 9 fonctionne avec watchOS 10, une mise à jour majeure qui inclut :

De magnifiques nouveaux cadrans : Snoopy, Palette et Solar Analog. Et, Nike Globe, le nouveau cadran de Nike, éclaire les lignes du globe terrestre seconde après seconde.

La possibilité de connecter en Bluetooth des capteurs de puissance, de vitesse et de cadence, permettant aux cyclistes de profiter de nouvelles mesures, nouvelles vues Exercice et nouveaux exercices de vélo.

Une séance de vélo peut automatiquement apparaître comme une Activité en direct sur l’iPhone et s’afficher en plein écran lorsque l’utilisateur la touche.

De nouveaux Points de repère dans l’app Boussole et de nouvelles fonctionnalités de l’app Plans pourront apporter une assistance supplémentaire pour les activités de plein air.

L’app Pleine conscience propose de nouveaux outils pour favoriser une bonne santé mentale et enregistrer son état d’esprit.

La possibilité de mesurer le temps passé à la lumière du jour à l’aide du capteur de luminosité ambiante peut aider à réduire le risque de myopie et présenter des bienfaits pour la santé physique et psychologique, à tout âge.

Des modèles neutres en carbone

Certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets pour Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch SE font de ces Apple Watch les premiers produits neutres en carbone d’Apple. Dans le cadre de son objectif Apple 2030, Apple a fortement réduit l’empreinte carbone de l’Apple Watch. Cette réduction porte sur les trois principales sources de gaz à effet de serre : les matériaux, l’électricité et le transport. La faible quantité restante d’émissions est compensée par des crédits carbone de haute qualité, issus de projets pour la préservation de l’environnement. L’emballage de l’Apple Watch a été repensé pour être constitué à 100 % de fibres, et un nouveau logo a été ajouté sur la boîte pour indiquer les modèles neutres en carbone.

L’Apple Watch SE

L’Apple Watch SE continue d’offrir l’essentiel de l’expérience Apple Watch à un prix accessible. C’est un excellent choix pour découvrir l’Apple Watch, l’utiliser avec Configuration familiale ou offrir un cadeau à ses proches. Elle permet de profiter du Suivi de l’activité, des notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible, de la Détection des chutes, de l’Appel d’urgence, de la Détection des accidents et de watchOS 10.

Gamme

L’Apple Watch Series 9 est disponible en 41 mm et 45 mm, avec un boîtier en aluminium lumière stellaire, minuit, argent, (PRODUCT)RED et maintenant rose, ou un boîtier en acier inoxydable or, argent et graphite.

Tous les modèles d’Apple Watch Series 9 avec un boîtier en aluminium et un nouveau bracelet Boucle Sport sont neutres en carbone.

L’Apple Watch SE est disponible avec un boîtier en aluminium dans les tailles 40 mm et 44 mm, et elle est neutre en carbone quand elle est associée à un nouveau bracelet Boucle Sport.

L’Apple Watch Hermès est disponible avec un boîtier en acier inoxydable, dans le coloris argent ou noir sidéral.

Bracelets

Apple présente Tissage fin, un nouveau tissu micro-sergé raffiné et résistant, composé à 68 % de matières recyclées post-consommation, qui possède une empreinte carbone nettement plus faible que le cuir. Doux au toucher comme le daim, Tissage fin est proposé pour les bracelets à maillons magnétiques et les bracelets Boucle moderne. Dorénavant, Apple n’utilisera plus de cuir pour aucun de ses nouveaux produits, y compris les bracelets Apple Watch.

La populaire Boucle Sport a été repensée pour comporter 82 % de fil recyclé. Tous les nouveaux bracelets Boucle Sport pour Apple Watch sont neutres en carbone.

Apple a travaillé avec Nike et Hermès sur des collections de bracelets plus respectueux de l’environnement. Les Bracelets Sport Nike contiennent à présent au moins 32 % de fluoroélastomère recyclé : par exemple, les flocons de couleur qui créent des motifs variables et rendent ainsi chaque bracelet unique proviennent d’une matière récupérée sur d’anciens bracelets et recyclée par écrasement. Quant au bracelet Boucle Sport Nike aux motifs irisés, il est confectionné à partir de fil récupéré sur des bracelets des saisons précédentes.

Une toute nouvelle collection de bracelets Hermès s’appuie sur une longue expérience des textiles et des savoir-faire artisanaux. Deux nouveaux bracelets tissés sont aujourd’hui proposés : le Toile H est une interprétation de la toile à petits carreaux emblématique de la marque ; le Twill Jump dont l’éclat de la couleur unie met en valeur les détails. Le Bridon, premier bracelet de style tricot pour Apple Watch, est confectionné à la main et arbore un motif à chevrons original, tandis que le Kilim, avec sa boucle déployante, est fabriqué dans un caoutchouc moulé, résistant à l’eau et parfait pour le sport. Un nouveau cadran classique, Hermès Radial, vient compléter ces quatre nouveaux styles de bracelet3.

Prix et disponibilité

L’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch SE peuvent être commandées dès aujourd’hui en Suisse, en Australie, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en France, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et dans plus de 40 autres pays et régions du monde. Elles seront disponibles en magasin à partir du vendredi 22 septembre.

L’Apple Watch Series 9 est disponible au prix de revente Apple à partir de CHF 399,– et l’Apple Watch SE est disponible au prix de revente Apple à partir de CHF 249,–.

Les bracelets pour Apple Watch, Apple Watch Nike et Apple Watch Hermès peuvent être commandés dès aujourd’hui sur apple.com/ch-fr/store et dans l’app Apple Store. Ils seront disponibles en magasin à partir du vendredi 22 septembre.

watchOS 10 sera disponible pour l’Apple Watch Series 4 et modèles ultérieurs le lundi 18 septembre, et nécessite un iPhone XS (ou modèle ultérieur) équipé d’iOS 17. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les appareils ni dans toutes les zones géographiques.

Trois mois d’abonnement à Apple Fitness+ sont offerts pour l’achat d’une Apple Watch Series 9, d’une Apple Watch SE, d’une Apple Watch Ultra 2 ou d’une nouvelle Apple Watch Series 4 (ou modèle ultérieur).