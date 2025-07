Coup d’envoi pour la campagne de célébration du 30ème anniversaire du jeu de foot de Konami

Partager Facebook

Pelé, le légendaire « Roi du football », fait ses débuts tant attendus dans eFootball à l’occasion du 30ème anniversaire de la série. Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire du sport, Pelé a ébloui le monde avec son talent, sa créativité et son charisme inégalés. Il demeure l’un des meilleurs buteurs et une figure importante dans l’essor du beau jeu. Désormais, son héritage foule le terrain virtuel et invite les joueurs à découvrir la magie de Pelé dans eFootball pour la toute première fois.

Pelé débarque dans eFootball en tant que « Épique : Pelé », avec un design de carte spécial sur le thème du 30ème anniversaire. Il devient le premier joueur de la série à posséder deux nouvelles compétences : « Phenomenal Finish » et « Phenomenal Pass ». Il rejoint les footballeurs de légende Johan Cruyff et Ferenc Puskás, offrant aux joueurs l’opportunité de construire leur Équipe de rêve à partir de certains des noms les plus emblématiques du sport.

Aperçu de la campagne : bonus de connexion, récompenses et joueurs légendaires

Lancée en 1995 sous le nom de Winning Eleven (PES) et désormais nommée eFootball, la série de simulation de football célèbre trois décennies de gameplay à travers une campagne remplie de contenus in-game exclusifs, des événements spéciaux et des expériences pour les fans.

Bonus de connexion

Les joueurs qui se connectent durant la campagne recevront :

En vedette : Lionel Messi

En vedette : Lamine Yamal

« Item Selector » x10

Succès de campagne

En complétant des objectifs in-game spécifiques, les joueurs pourront débloquer :

Épique : « Legends Assemble Special Selection Contract » x1

Big Time : Accord chanceux du 30 ème anniversaire x7

anniversaire x7 Tenue « eFootball 30 th Anniversary »

Anniversary » Programme d’entraînement de compétence avancé x1

« Random Booster Token » x1

Programme d’entraînement de compétence x1

Programme d’entraînement de position x2

100 Pièces eFootball

120000 Exp

210000 GP

Circuits

Gagnez des récompenses en accumulant des points de circuits :

Programme d’entraînement de compétence x2

« Random Booster Token » x1

Programme d’entraînement de position x1

50 Pièces eFootball

60000 Exp

90000 GP

Défis

En complétant des défis, les joueurs peuvent remporter :

Big Time : Accord chanceux du 30 ème anniversaire x3

anniversaire x3 Programme d’entraînement de position x1

Programme d’entraînement de compétence x1

110000 GP

80000 Exp

La fête continue avec le tout premier eFootball World Festival, qui aura lieu le lundi 21 juillet à Belle Salle Shibuya Garden à Tokyo. Cet événement gratuit pensé pour les fans comprendra des sessions de jeu, des cadeaux exclusifs et de la compétition.

Temps forts :

eFootball Series 30 th Anniversary Special Event – Un programme sur scène qui dévoilera du nouveau contenu, de nouvelles fonctionnalités et des annonces de partenariats.

Anniversary Special Event – Un programme sur scène qui dévoilera du nouveau contenu, de nouvelles fonctionnalités et des annonces de partenariats. eFootball Championship 2025 World Finals – La confrontation ultime où les meilleurs joueurs esport au monde, dont le joueur italien Ettorito97 (AC Milan) et le joueur géorgien N_Apriamashvili (FC Internazionale Milano), s’affronteront pour le titre de champion du monde.

Ces deux événements seront diffusés en direct à travers le monde et dans neuf langues, pour s’assurer que les fans du monde entier puissent se joindre aux célébrations.