Apple, un App Store dédié à l’Europe?

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce n’est qu’une question de mois avant que l’Europe ne mette fin au monopole de l’App Store sous iOS et ne force Apple à proposer des moyens alternatifs pour installer des applications sur les iPhone.

Selon Mark Gurman, la société serait prête à cette échéance et pourrait même l’anticiper en créant les couches logicielles spécifiques à l’Europe pour se conformer à ces réglementations. Elle le fera au pied de la lettre et seuls les utilisateurs au sein de l’Union européenne auront droit à cette possibilité.

Cela devrait permettre à court terme d’avoir une concurrence et donc une baisse des prix sur les achats d’applications et in-app.

Bien entendu, il faudra faire preuve d’une prudence inédite sur les téléchargements pour éviter de faire rentrer un loup dans son iPhone ou iPad.

Dans le même temps, Apple doit aussi se préparer à l’ouverture de ses protocoles maison comme iMessage, FaceTime et même l’utilisation de Siri. La société pourrait y perdre énormément en étant ainsi forcée de partager son écosystème, mais nous sommes convaincus qu’elle a déjà fourbi les moyens d’éviter de trop perdre en chiffre d’affaires et bénéfices.